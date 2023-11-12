"Хезболла" заявляє про активізацію атак на Ізраїль

Ісламістський терористичний рух, що базується в Лівані, заявляє, що вперше задіяв проти Ізраїлю ракети "Буркан" та дрони-камікадзе.

Лідер ісламістського терористичного руху "Хезболла" Хасан Насралла стверджує, що його рух активізував свої атаки на Ізраїль, а також почав використовувати дрони-камікадзе та ракети "Буркан". Про це Насралла заявив у суботу, 11 листопада, під час телевізійного виступу з нагоди щорічного "Дня мучеників", який відзначає кероване ним угруповання, що базується в Лівані.

"За останній тиждень відбулася ескалація з точки зору кількості операцій і типу застосовуваної зброї, оскільки вперше ми використовували безпілотники-смертники й ракети "Буркан", вагою від 300 до 500 кілограмів кожна", - сказав він і додав, що тиск на ізраїльські війська з Лівану буде продовжено.

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"Хезболла" та напад на Ізраїль

Рух "Хезболла" складається з політичного та воєнізованого крила, й останнє визнано терористичним угрупованням у країнах Євросоюзу, США, Великобританії, Ізраїлі, Канаді та в інших країнах. У низці держав, серед яких США, Ізраїль та інші, увесь рух "Хезболла" було визнано терористичною організацією.

"Хезболла" підтримала напад ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, внаслідок якого загинули понад 1200 людей. Протягом наступного тижня "Хезболла" здійснювала обстріли Ізраїлю з південних районів Лівану, Армія оборони Ізраїлю завдавала ударів у відповідь. 15 жовтня через обстріл з боку "Хезболла" Ізраїль оголосив закритою територією смугу завширшки чотири кілометри на кордоні з Ліваном, а наступного дня оголосив евакуацію мешканців 28 громад у двокілометровій прикордонній смузі.

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