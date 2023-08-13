Італія повернула стародавні артефакти, викрадені у 90-х

Італія повернула зі США 226 стародавніх артефактів, серед яких роботи, що належать до часів етруської цивілізації, Великої Греції та Римської імперії. В Америку вони потрабили контрабандою наприкінці 1990-х років.

Італія заявила, що повернула зі США 266 стародавніх артефактів, вартість яких становить десятки мільйонів євро. В Америку вони потрапили наприкінці 1990-х років через міжнародну мережу контрабандистів артефактів, пише у неділю, 13 серпня, агенція Reuters.

Серед експонатів, найдавніші з яких датуються IX століттям до нашої ери, роботи, що належать до часу етруської цивілізації, Великої Греції та Римської доби. Як свідчать фотографії, надані міністерством культури Італії, серед експонатів - керамічний посуд, голова статуї, фрагменти мозаїки та монети. Вони були виставлені на церемонії реституції на початку тижня в Нью-Йорку.

Повернення артефактів відбулося завдяки співпраці між судовими органами Італії та США, йдеться у заяві спеціалізованого підрозділу карабінерів Італії. 145 предметів було вилучено в рамках процедури банкрутства торговця старожитностями. Ще 65 артефактів надійшли з музею Menil Collection в американському місті Х'юстон, заявляє італійська сторона.

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Однак речник музею заявив, що йому запропонували артефакти як подарунок, але він направив дарувальника до міністра культури Італії, який попередив музей, що Італія претендує на ці артефакти. Музей відмовився від цих предметів і вони ніколи не були частиною його колекції, пояснив речник.

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