ISW: РФ може захопити Вугледар, питання - як швидко і легко

Російські війська досягли околиць Вугледара Донецької області на тлі посилення свого наступу, але захоплення міста навряд чи надасть їм особливу оперативну перевагу для подальших наступальних операцій на заході Донеччини, ідеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW ), опублікованому в середу, 25 вересня.

З посиланням на геолокаційні дані аналітики підтвердили повідомлення російських та українських джерел про те, що війська РФ увірвалися в східну частину Вугледара між 23 і 24 вересня.

"Російські війська також намагаються просунутись на північно-східному фланзі Вугледара через Водяне і на південно-західному фланзі через Пречистівку, ймовірно, намагаючись оточити українське угруповання у Вугледарі та змусити його відступити", - зазначають в ISW.

Як ідеться у звіті, російські окупанти можуть захопити весь Вугледар, але наскільки швидко і легко - залежатиме від прийняття рішень українською стороною.

"Якщо українське командування вирішить, що ризик оточення Вугледара російськими військами або витрати на оборону самого населеного пункту в умовах міських боїв занадто великі, українські війська можуть відступити, що дозволить російським військам захопити Вугледар відносно швидко і без вступу в ближній бій. Однак, якщо українські війська вирішать захищати Вугледар і зможуть запобігти спробам росіян оточити його, ті можуть відступити", - вважають аналітики.

Вони додають, що якщо росіяни не захоплять місто відносно швидко, то на подальші маневри на флангах Вугледара може вплинути початок осінніх дощів, що значно ускладнить просування.

Захоплення Вугледара кардинально не змінить хід наступу РФ

Потенційне захоплення Росією Вугледара навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, адже місто не є особливо важливим логістичним вузлом, а російські війська вже контролюють більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара, кажуть в ISW.

Там додають, що захоплення населеного пункту не надасть російським військам негайного доступу до нової дороги, а також не відріже українські війська від дороги, яка має вирішальне значення для їхнього матеріально-технічного забезпечення

Потенційне захоплення Вугледара також не обов'язково надасть військам РФ вигідну позицію, з якої вони зможуть розпочати подальший наступ в інших місцях на заході Донеччини. "Вугледар знаходиться за 23 кілометри на південь від траси Н-15, яка веде з Донецька до кордону Донецької та Запорізької областей, але територія між Вугледаром і трасою в основному складається з відкритих полів, що вимагатиме від російських військ проведення успішних механізованих штурмів через місцевість, яка незабаром може стати занадто багнистою для швидкого досягнення тактичних переваг", - йдеться в зведенні.

В ISW нагадали, що Росія здійснила щонайменше дві великі наступальні спроби захопити Вугледар - наприкінці 2022 та на початку 2023 року, обидві з яких призвели до значних втрат особового складу і техніки РФ.