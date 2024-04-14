Іран попередив Туреччину про атаку на Ізраїль - Reuters

Вашингтон передав через Анкару, що будь-які дії, які вживає Іран, повинні бути "в певних межах". У відповідь Тегеран заявив, що реакція буде відповіддю на напад на його консульство в Сирії, і що він не піде далі цього.

Іран заздалегідь поінформував Туреччину про заплановану операцію проти Ізраїлю. Як передає Reuters у неділю, 14 квітня, про це повідомило турецьке дипломатичне джерело на умовах анонімності.

Також джерело повідомило, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан спілкувався з представниками США та іранськими колегами минулого тижня, щоб обговорити заплановану іранську операцію.

Раніше цього тижня державний секретар США Ентоні Блінкен поговорив з Фіданом, щоб дати зрозуміти, що ескалація на Близькому Сході не є в інтересах жодної країни.

"Іран заздалегідь поінформував нас про те, що станеться. Можливий розвиток подій також з'явився під час зустрічі з Блінкеном, і вони (США - Ред.) передали Ірану через нас, що ця реакція повинна бути в певних межах. У відповідь Іран заявив, що реакція буде відповіддю на напад Ізраїлю на його посольство в Дамаску, і що він не піде далі цього", - зазначило джерело.

Міністерство закордонних справ Туреччини пізніше в своїй заяві підтвердило ці контакти, зазначивши, що Анкара закликала до стриманості та попередила про регіональну війну, якщо напруженість посилиться.

Нагадаємо, що 1 квітня, ймовірно, ізраїльська авіація завдала удару по консульству Ірану в Дамаску, внаслідок чого загинули семеро членів Корпусу вартових ісламської революції, зокрема два генерали. В ніч на 14 квітня Іран випустив по Ізраїлю кількасот ракет і дронів. Більшість з них вдалося перехопити до підльоту на територію країни, у тому числі за допомогою союзників.