Президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Контрнаступ ЗСУ супроводжуватиметься "жахливими втратами", тому Україна не може дозволити, що він став провальним, впевнений президент Чехії Петр Павел.

Президент Чехії Петр Павел застеріг керівництво України від катастрофи, до якої може призвести поспішний контрнаступ. "Буде надзвичайно шкідливо для України, якщо цей контрнаступ провалиться, тому що у них не буде іншого шансу, принаймні, не цього року", - сказав Павел в інтерв'ю виданню The Guardian , яке було опубліковане у неділю, 7 травня.

Він пояснив, що Україна неминуче зіткнеться з "жахливими втратами" і вона не може дозволити собі провалити наступ. "Тому що це надзвичайно складно з точки зору комплектації оснащення особового складу, логістики боєприпасів, закупівлі пального. Цього року буде лише один шанс, тому він має бути успішним", - переконаний чеський президент.

Під час нещодавніх зустрічей у Києві з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем Павел застеріг їх, що вони більше не мають того елементу несподіванки, який допоміг успішному контрнаступу на Харківщині та Херсонщині минулого року.

Водночас Павел зазначив, що Зеленський попросив його та його словацьку колегу Зузану Чапутову, щоб їхні країни озброїли по одній українській механізованій бригаді перед контрнаступом. "Очевидно, у них (українців. - Ред.) все ще є відчуття, що вони не мають всього необхідного для успішного початку операції", - сказав Павел.

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Він висловив переконання, що ЄС повинен постачати боєприпаси для України з усього світу, включно з країнами, які, можливо, не хочуть визнавати свою дотичність до війни Росії проти України, або з якими європейські столиці можуть відчувати певний дипломатичний дискомфорт у відносинах. "Є способи, як ми можемо це зробити", - впевнений чеський лідер.

WP: Київ вважає очікування від контрнаступу завищеними

У неділю американське видання The Washington Post повідомило, що в Києві вважають очікування партнерів від контрнаступу Збройних сил України завищеними, й це у перспективі може призвести до "емоційного розчарування". "Очікування від нашої контрнаступальної кампанії переоцінені у світі, - зауважив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю WP, - Більшість людей... чекають чогось величезного". За словами Резнікова, наразі на території України перебувають щонайменше 300 тисяч російських військових, а загальна численність угруповання РФ, яке може бути задіяне в Україні, сягає півмільйона осіб.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зауважує, що наразі склалася ситуація, за якої подальша підтримка Києва залежить від ефективності контрнаступу. "Я гадаю, що чим більше перемог ми матимемо на полі бою, відверто кажучи, тим більше людей повірять у нас, а це означає, що ми отримаємо більше допомоги", - сказав він в інтерв'ю WP.