Індія обігнала КНР за чисельністю населення. Що це означає?

За оцінками ООН, Індія випередила Китай за кількістю населення, ставши світовою лідеркою за цим показником. На що це може вплинути в економічній та політичній сферах?

За оцінками ООН, чисельність населення Індії складає 1,425 мільярда осіб. ООН посилається при цьому на результати перепису населення й показники народжуваності та смертності. Уперше з моменту збору даних з 1950 року Китай більше не є країною з найбільшою чисельністю населення планети.

Однак цю новину не сприйняли як ознака зміцнення статусу Індії як світової держави. Так, Ван Веньбінь, офіційний представник МЗС КНР, заявив, що в Індії хоч і більше населення, але у Китаю все ще більше "талантів". У Німеччині видання Der Spiegel опублікувало до цієї новини карикатуру, на якій старий переповнений індійський потяг обганяє китайський швидкісний. Політики та коментатори в Індії засудили цю карикатуру, назвавши її расистською. Але яке значення, крім символічного, має той факт, що Індія випередила Китай за чисельністю населення?

У чому перевага Індії?

Шрікант Кондапаллі, професор китайських досліджень з університету в Нью-Делі, каже, що деякі реакції на це повідомлення були упередженими та расистськими щодо Індії. "Ми вважаємо, що наше населення є активом, а не проблемою", - зазначає він в інтерв'ю DW. Вчений вказує на те, що середній вік населення Індії становить 27 років, що нижче, ніж середньосвітовий.

Це, за словами Кондапаллі, допоможе країні отримати "демографічні дивіденди". "Основні показники покращуються, рівень грамотності зростає, як і рівень медичного забезпечення. Сьогодні ми - п'ята за величиною економіка світу, у 2030 році ми маємо намір вийти на третє місце", - наголошує професор.

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Індія є найшвидшою за розвитком економікою у світі. 2023 року Світовий банк прогнозує зростання її ВВП на 6,9 відсотка. Міжнародний валютний фонд (МВФ) виходить із того, що в найближчі п'ять років цей показник у середньому дорівнюватиме 6,1 відсотка. Часто молоде населення країни розцінюють як її актив, але високе безробіття серед молоді - проблема для Індії. У грудні минулого року воно в містах сягнуло 10,1 відсотка, а звільнення після пандемії погіршили ситуацію. Для молодих, добре навчених працівників брак високооплачуваних робочих місць, для яких потрібна висока кваліфікація, відчувається особливо гостро.

Безробіття та інфляція стали двома основними політичними питаннями, що обговорюються в Індії напередодні загальних виборів, які мають відбутися у травні 2024 року. Для Кондапаллі зрозуміло, на чому має бути сфокусована політика уряду, якщо Індія хоче отримати вигоду від збільшення населення в найближчі роки. "Поліпшення інфраструктури, розвиток навичок, створення нових робочих місць, покращення умов праці та робота над підвищенням інших основних показників розвитку людських ресурсів", - перераховує професор.

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Яке значення це має для Китаю?

Для Китаю той факт, що Індія випередила його за чисельністю населення, має не просто суто символічне значення. Хоча китайська економіка у чотири рази більша за індійську, в Пекіні стурбовані старінням і скороченням населення країни. Кількість громадян Китаю старше 65 років до 2050 року більш ніж подвоїться, що стане великим навантаженням для молодого працездатного населення.

Правляча Комуністична партія Китаю (КПК) вжила низку заходів, спрямованих на підвищення народжуваності. Реакція державних ЗМІ КНР на новину про те, що Індія випередила її за кількістю населення, вказує на певний ступінь розчарування ситуацією.

"США нарощують зусилля для того, щоб стримати розвиток Китаю, виступають за подальше роз'єднання наших економік і знайшли новий привід для піар-галасу в доповіді ООН", - зазначається в одному з коментарів на державному телеканалі CCTV. - При цьому в ній немає базового розуміння законів розвитку народонаселення". Професор Кондапаллі, своєю чергою, нагадує, що хоча Китай все ще випереджає Індію за ключовими показниками - грамотністю населення та рівнем охорони здоров'я, цей розрив не такий великий, як його підносить Пекін.

Індія не прагне стати супердержавою

Проте Кондапаллі підкреслює, що зростання чисельності населення не означає, що Індія поступово перетворюється на наддержаву. "Наддержавою стають за показником ВВП, рівнем технологій, військової могутності та "м'якої сили". Жодна країна не може стати наддержавою лише на основі високої чисельності населення", - констатує професор з Індії.

Голова КНР Сі Цзіньпін (праворуч) та прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді Фото: Twitter/PTI/dpa/picture alliance

Він також вважає, що Пекін принципово відрізняється від Делі в цьому питанні з погляду своєї ідеології: "Індія не має амбіцій стати наддержавою. Ми чули від Сі Цзіньпіна, що Китай хоче зайняти центральну позицію. Тоді як жоден індійський політик жодного разу не сказав, що Індія хоче бути наддержавою".

Однак після того, як Індія стала країною з найчисленнішим населенням у світі, Китай втратив аргумент, яким обґрунтовував свої амбіції. Щойно Індія звикне до свого нового статусу, її амбіції можуть змінитися.