Чому індійські студенти-медики повертаються в Україну?

Тисячі індійських студентів-медиків залишили Україну з початком повномасштабного вторгнення РФ. Хтось тепер продовжує навчання деінде, але є й студенти, які попри війну повернулися в Україну. DW поспілкувалася з ними.

Відвідування пар, які переривають сирени повітряної тривоги, стало вже буденним для 23-річного студента Національного медичного університету в Харкові Сону Шарми.

Шарма у розмові з DW розповів, що ухвалити одне з найважчих рішень у житті його змусило тверде прагнення кар'єрної реалізації. "У мене було три варіанти, - повідав він. - Або я кидаю медицину, або переводжуся в інший університет в іншій країні, що коштуватиме великих грошей, або ж повертаюся в Україну".

У грудні він обрав таки третій варіант, щоби продовжити навчання на четвертому курсі медицини. Але це непросто: "Це як пекло. Я не знаю, що зі мною станеться наступної хвилини. Та я роблю це заради своєї кар'єри".

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Операція "Ганг"

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Індії розпочав операцію "Ганг", евакуювавши понад 90 рейсами близько 22 500 громадян Індії з України через сусідні країни. Близько 20 тисяч з евакуйованих були студентами, і переважна більшість з них вивчала медицину.

Операція "Ганг": евакуація індійських громадян з України, березень 2022 року Фото: Karma Sonam Bhutia/ZUMA/picture alliance

Через рік, що минув відтоді, багато цих студентів досі "не прибилися до берегу". Завдяки програмі академічної мобільності, яку координує Індійська національна медична комісія (NMC), тисячі студентів змогли перевестися до університетів інших країн - у Грузії, Сербії та Киргизстані. Але, згідно з даними індійської газети Economic Times, близько 640 студентів вирішили повернутися в Україну.

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"Це схоже на психічні тортури"

"Ми на парах або я вчуся в бібліотеці, і раптом лунають звуки тривоги, а це означає, що ми повинні негайно спуститися в укриття, щоби бути в безпеці", - розповідає друг Шарми, студент третього курсу Національного медичного університету імені Богомольця Абхіджит Сінґх Пармар. Він повернувся в Україну у листопаді торік.

Значних руйнувань зазнали Харківський національний педагогічний університет імені Сковороди (на фото) та Національний університет міського господарства імені Бекетова Фото: Sergey Bobok/AFP

"Я погано почуваюся. Це схоже на психічні тортури", - додає він, пояснюючи, що вирішив знову покинути охоплену війною країну, оскільки не почувається в безпеці. Хоча це вийде йому дорожче, він продовжить навчання в Киргизстані, і зараз перебуває в процесі оформлення документів. "Навіть сьогодні вранці о 3 годині ночі, коли я спав, вила тривога. Нам довелося йти в укриття. Там відключення електроенергії тривають до 12 годин на добу. Більшість часу мені доводиться вчитися при світлі маленької лампи, і мені важко все це дається", - каже він.

Шарма, натомість, каже, що це подужає, оскільки йому б не хотілося проходити через бюрократію переведення в інший університет десь в іншій країні. "Якість життя тут недобра. Але я подивлюся, як підуть далі справи, і тоді вирішу".

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"Індійський уряд нічого для нас не зробив"

Шарма каже, що однією з причин його повернення в Україну, була заслабка підтримка вдома, в Індії. "Індійський уряд нічого не зробив для нас, - нарікає він. - У жодній із наданих інструкцій не було ясності".

Саме через цю неясність Р. Б. Гупта з міста Гургаон на півночі Індії вирішив створити організацію для боротьби за вступ студентів до індійських медичних коледжів. Але у розмові з DW він сказав, що втратив надію на уряд і Верховний суд Індії, до яких звертався.

Деякі індійські студенти перевелися на навчання в інших країнах Фото: ATTILA KISBENEDEK/AFP/Getty Images

Торік суд звернувся до уряду Індії з проханням сформувати експертну комісію для знайдення рішення для тих студентів-медиків, які не можуть завершити навчання через війну в Україні, а також пандемію COVID-19. "Чому ж уряд досі не ухвалив жодного рішення про те, що робити зі студентами-медиками, які повернулися з України?", - запитує Гупта та додає, що його 21-річний син взагалі роздумує над тим, щоби кинути медицину та змінити професію.

Уряд Індії стверджував, що наразі немає правил для прийому студентів з іноземних медичних інститутів. "Я все ще чекаю на рішення суду", - сказав у бесіді з DW батько іншого студента зі штату Гуджарат на заході Індії. "Я не пошлю свого сина назад в Україну", - запевняє він.

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"Буде важко починати заново"

Тим часом тисячі студентів-медиків, котрі повернулися з України до Індії, й досі не можуть вирішити, що ж їм робити далі. Багато хто побоюється, що перерва у навчанні матиме в перспективі недобрі наслідки. Вони не знають, чи будуть їм зараховані онлайн-лекції або стажування в Індії.

Студентка четвертого курсу медицини зі штату Таміл Наду Арті Парамасівам розповіла, що переживала, оскільки втратила шість місяців практики. Зараз вона планує поїхати до Грузії, де вже зарахована на медичні студії. Її батькам організація переїзду в іншу країну обійшлася геть недешево.

"Буде важко починати заново, - сказала вона DW. - Після повернення до Індії мені вдалося пройти стажування в місцевих лікарнях, але я очікувала виїхати до Грузії у вересні, тому довелося кинути роботу".

Зараз студентка чекає на завершення всіх бюрократичних формальностей.