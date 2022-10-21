До ВНЗ ФРН вступило рекордне число студентів-іноземців

Попри пандемію коронавірусу, в минулому семестрі близько 350 тисяч іноземців почали вчитися в Німеччині. Це на вісім відсотків більше, ніж торік.

Число студентів з-за кордону в німецьких університетах зросло до рекордного рівня, попри пандемію коронавірусу: в зимовому семестрі 2021/22 навчального року до ВНЗ зарахували близько 350 тисяч іноземців, з них 74 тисячі першокурсників. Про це в п'ятницю, 21 жовтня, повідомила Німецька служба академічних обмінів (DAAD) і Центр дослідження вищої освіти й науки (DZHW) в Бонні.

У порівнянні з попереднім роком кількість іноземних студентів збільшилася на вісім відсотків. "У німецьких університетів і наукових центрів відмінна репутація, вони залучають людей з усього світу. Четверте місце (за кількістю учнів іноземців - Ред.) відразу після традиційно провідних у цьому США, Великобританії та Австралії - велика радість і стимул для розвитку", - сказала міністерка освіти й наукових досліджень ФРН Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) на презентації доповіді "Wissenschaft weltoffen 2022" (Наука, відкрита світу - Ред.).

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Урядовиця вважає закордонних студентів величезним потенціалом кваліфікованих працівників, який надалі Німеччина зможе використовувати ще краще. Приплив іноземців також показує, що країна порівняно добре пережила пандемію COVID-19, зазначає Штарк-Ватцінгер.

Говорячи про збільшення кількості першокурсників з інших країн, що вступили в німецькі ВНЗ, президент DAAD Джойбрато Мукерджі (Joybrato Mukherjee) констатував, що потоки мобільності міжнародних студентів змінилися. "Німеччина змогла зберегти свою добру репутацію серед студентів і докторантів у всьому світі й зараз пожинає плоди своєї безперервної праці для підвищення якості та підтримки іноземних студентів", - заявив Мукерджі.

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Зимовий семестр в Німеччині триває, як правило, з 1 жовтня по 30 березня, літній - з квітня по вересень. Точних даних про те, як вплинуло на академічне життя війна РФ проти України й мобілізація в Росії, поки немає. Багато студентів з України та Росії, які залишили свої країни, намагалися вступити або перевестися в європейські ВНЗ, часто - саме в німецькі.