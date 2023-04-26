Не лише у РФ: чому в Індії переписують підручники історії?

За вказівкою індійського уряду в країні взялися переписувати підручники історії, видаляючи згадки також і про найбільш суперечливі сторінки минулого. Зміни торкнулися і спадщини та постаті Магатми Ґанді. Що відбувається?

Індія вступає в нову добу історії - або, принаймні, тої історії, яку викладають у школах з 6-го по 12-й класи. Влада країни вирішила переписати підручники з історії та політики, щоби видалити згадки про те, що Махатма Ганді - головний ідеолог індійського мирного руху за незалежність - виступав проти індуїстського націоналізму. З підручників також мають зникнути згадки про сотні років мусульманського панування над значною частиною територій сучасної Індії.

Навіть згадки про відносно недавні події - заворушення в Гуджараті 2002 року, під час яких загинуло понад 1000 осіб, переважно мусульман, - також були вилучені з підручників, за якими навчатимуться тепер індійські школярі. До слова, заворушення у Гуджараті відбулися в період, коли цей штат очолював чинний прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Критики засуджують спроби уряду переписати історію Індії відповідно до лінії індуїстських націоналістів. В уряді, у свою чергу, кажуть, що зміни спрямовані на "раціоналізацію навчального плану та зменшення навантаження на учнів".

"Видалили - й добре"

Учні державної школи Адарш у Нью-Делі вже отримали на руки нові переписані підручники. Тепер вони більше не дізнаються повну біографію вбивці Махатми Ганді, індуїстського націоналіста Натурама Годсе. Скорочені й розділи, що стосуються традиційної кастової системи - спадкової соціальної ієрархії в Індії, а також розділи про протести та соціальні рухи. Тривалий період, коли частинами сучасної Індії правила мусульманська династія Моголів, також зникне з книжок.

Махатма Ганді (у центрі) - символ ненасильницького політичного опору, який заохочував злагоду між різними громадами Індії Фото: Imago/UIG

Директриса школи Адарш Пуджа Малхотра зі змінами у підручниках погоджується. Вона вважає, що це важливий крок для донесення до школярів "позитивного боку" індійської історії. Учням вона каже, що всі "несуттєві" розділи історії були видалені у їхніх же власних інтересах.

"Мені здається, що всі й так знають, що Натурам Годсе вбив Ганді, але оскільки це пов'язано з індуїстами-мусульманами, то й викликало багато галасу. Тепер це було видалено, і я вважаю, що це добре", - сказала педагогиня у розмові з DW.

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Розділи про вбивство Ганді зникли з навчальної програми

Газета Indian Express перевірила те, які конкретні параграфи про політичне вбивство Ганді були вилучені з підручників з політології для 12-го класу.

З навчального матеріалу зникли такі рядки: "Його (Ганді) особливо не любили ті, хто хотів, щоб індуси помстилися, або ті, хто бажав, щоб Індія стала країною для індусів, як Пакистан країною для мусульман…" і "його непохитне прагнення до індуїстсько-мусульманської єдності настільки провокувала індуїстських екстремістів, що вони вчинили кілька спроб замаху на Ганді".

Цитата Ганді на транспаранті під час Євромайдану в Києві, січень 2014 Фото: DW/R. Goncharenko

З підручників тепер зникли і згадки про придушення після вбивства Ганді індуїстського націоналістичного руху, зокрема парамілітарної організації Раштрія сваямсевак санґх (Національна волонтерська спілка. - Ред.) та подібних.

Раніше у підручниках стверджувалося, що вбивство Ганді в 1948 році "мало майже чарівний вплив на громадську ситуацію в країні… Уряд Індії вжив суворих заходів проти організацій, що поширювали ненависть між громадами. Такі організації, як Раштрія на деякий час були заборонені".

Але, схоже, у нових підручниках про це теж не буде згадок. Влада вимагає від державних та приватних шкіл викладати історію тільки за оновленими підручниками.

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"Уряд перетворює освіту на "ідеологічну зброю"

Останні зміни викликали загальнонаціональні дебати в індійських ЗМІ та в академічних колах. В Університеті Джавахарлала Неру в Нью-Делі студенти організували збори, щоби обговорити шляхи скасування нової редакції підручників. Тамтешня викладачка історії Сучета Махаджан різко засуджує ці зміни і попереджає студентів про небезпеку вибіркового прочитання минулого. Вона викладає в цьому університеті протягом трьох десятиліть і вважає зміни в програмі рішучою спробою влади перетворити історію на зброю та видалити з неї цілі сторінки та епізоди.

Сучета Махаджан (п) різко засуджує намагання переписати індійську історію Фото: Sharique Ahmad/DW

"Цей нинішній режим і його попередники зробили історію ідеологічною зброєю або інструментом у своєму політичному проєкті, інтелектуальному та культурному проєкті перетворення цієї країни на країну з індуїстським домінуванням, і це є частиною їхньої програми", - сказала вона у бесіді з DW.

Експерти кажуть, що переглядом шкільних підручників з історії панівна в Індії політична партія Бхаратія Джаната парті, BJP (Народна партія. - Ред.) намагається таким чином вплинути на свідомість молодого покоління, яке виросте з неповними знаннями про минуле та на спотвореній історії.

Сучета Махаджан та багато інших критиків також засуджують те, що вони вважають спробою правлячої партії витерти мусульман з історії Індії. Підтвердженням цих намірів вважають і те, що з подачі партії почали перейменовувати вулиці, названі на честь мусульманських правителів, у столиці Індії та інших великих містах.

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У правлячій партії всім задоволені

BJP розглядає зміни у підручниках як крок до кращого балансу. Речниця партії Тіна Шарма каже, що пригадує своє навчання у школі, де на уроках історії прославляли імперію Моголів. Вона також закинула нині опозиційному Індійському національному конгресу (ІНК) пропаганду "антинаціональної історії".

"BJP також змінила назви кількох вулиць і пам'ятників, тому що діти чекають на позитивну історію", - сказала вона DW, додавши, що "ми видалили імена тих неправильних постатей, які безперечно воювали проти Індії та чинили несправедливість. Їх прославляли в минулому у книгах, написаних ІНК".

Ця спроба переглянути зміст підручників історії в Індії може бути не настільки несподіваною, як здається на перший погляд. Велика частина зусиль правлячої BJP вже давно зосереджена на створенні уніфікованого культурного минулого. Ще у 2019 році міністр внутрішніх справ Аміт Шах закликав істориків діяти. "Наша відповідальність - написати нашу історію", - звертався Шах.