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Імовірне вбивство у Ростоку: затриманий українець

Євген Тейзе
13 серпня 2024 р.

У місті Росток на північному сході Німеччини затримано українця. Його підозрюють у вбивстві співвітчизника у притулку для біженців.

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Поліція - огородження
46-річного українця було знайдено вбитим у притулку для біженцівФото: Patrick Seeger/dpa/picture alliance

26-річний громадянин України був затриманий поліцією ввечері у понеділок, 12 серпня. Його підозрюють у вбивстві 46-річного українця, яке сталося того ж дня в одному з притулків для біженців міста Росток у землі Мекленбург-Передня Померанія. Про це у вівторок, 13 серпня DW повідомили у пресслужбі прокуратури міста. Як зазначили у відомстві, на даний момент до суду передане клопотання про арешт підозрюваного.

46-річного громадянина України напередодні вдень знайшов вбитим охоронець притулку в районі Фрітц-Тріддельфітцвег. Він одразу ж поінформував поліцію та швидку допомогу. Утім, лікар швидкої зміг лише констатувати смерть чоловіка, зазначає медіакомпанія NDR. Про обставини вбивства та імовірні мотиви прокуратура не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства.

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