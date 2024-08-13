Імовірне вбивство у Ростоку: затриманий українець

У місті Росток на північному сході Німеччини затримано українця. Його підозрюють у вбивстві співвітчизника у притулку для біженців.

26-річний громадянин України був затриманий поліцією ввечері у понеділок, 12 серпня. Його підозрюють у вбивстві 46-річного українця, яке сталося того ж дня в одному з притулків для біженців міста Росток у землі Мекленбург-Передня Померанія. Про це у вівторок, 13 серпня DW повідомили у пресслужбі прокуратури міста. Як зазначили у відомстві, на даний момент до суду передане клопотання про арешт підозрюваного.

46-річного громадянина України напередодні вдень знайшов вбитим охоронець притулку в районі Фрітц-Тріддельфітцвег. Він одразу ж поінформував поліцію та швидку допомогу. Утім, лікар швидкої зміг лише констатувати смерть чоловіка, зазначає медіакомпанія NDR. Про обставини вбивства та імовірні мотиви прокуратура не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства.

Читайте також: Понад 500 нападів на біженців у ФРН за пів року