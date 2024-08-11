Понад 500 нападів на біженців у ФРН за пів року

У першому півріччі цього року поліція зареєструвала у Німеччині 519 нападів на біженців і прохачів притулку.

У першій половині 2024 року у ФРН щодня відбувалися в середньому майже три атаки на біженців. Про це у неділю, 11 серпня, повідомляє газета Neue Osnabrücker Zeitung з посиланням на дані, надані урядом ФРН на запит фракції Лівої партії у Бундестазі.

За перші шість місяців цього року поліція зареєструвала 519 нападів на біженців у всій Німеччині. Йшлося, зокрема, про розпалювання ненависті, протиправний примус і заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

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Нападники часто дотримувалися правих поглядів

За даними правоохоронців, у 88 відсотках випадків нападники керувалися правими поглядами. Крім того, було скоєно 69 нападів на притулки для біженців, уточнює агенція KNA.

За підсумками 2023 року зафіксовано 2450 нападів, більшість із них припадали на Саксонію та Тюрінгію на сході ФРН.

За останніми статистичними даними, протягом 2023 року Німеччина прийняла 352 тисячі запитів на надання притулку, за перше півріччя 2024 року - 132,2 тисячі. Біженці від війни Росії проти України отримують в Німеччині тимчасовий захист і не входять до цієї статистики. Нині в Німеччині перебувають близько 1,3 мільйона біженців з України.

Депутатка Бундестагу від Лівої партії Клара Бюнґер (Clara Bünger) пояснила те, що відбувається, зокрема, заявами політиків на місцях. "Давно відомо, що існує тісний зв'язок між расистськими гаслами, які використовуються політиками, та гуртуванням з расистських мотивів, з нападами на вулицях", - зазначила вона.

У Тюрингії 30 відсотків виборців - за правопопулістів

У федеральних землях Тюрінгія та Саксонія 1 вересня будуть обрані нові земельні парламенти.

За даними опитування ZDF Politbarometer, у Тюрингії за провопопулістську партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) готові віддати свої голоси 30 відсотків виборців. За нею ідуть Християнсько-демократичний союз (ХДС) з 21 відсотком та "Союз Сари Ваґенкнехт" з 19 відсотками. У Лівої партії, за даними опитування, - 15 відсотків, а у Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) - лише сім відсотків.

Згідно з опитуванням - у Саксонії з 34 відсотками лідирує ХДС, однак АдН відстає на чотири відсоткові пункти. У "Союзу Сари Ваґенкнехт" - 11 відсотків, "зеленим" та СДПН довіряють по шість відсотків.

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