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ЗлочинністьНімеччина

У Ростоку розслідують загибель українця: імовірно вбивство

Ольга Журавльова
13 серпня 2024 р.

46-річного чоловіка знайшли важко пораненим у гуртожитку для біженців. Він помер до приїзду швидкої. Обставини смерті свідчать про імовірне вбивство, заявила поліція.

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Гуртожиток для біженців у Німеччині (архівне фото)
Гуртожиток для біженців у Німеччині (архівне фото) Фото: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

У центрі розміщення  біженців  у місті Росток на північному сході німецької федеральної землі Мекленбург-Померанія загинув 46-річний українець. Обставини смерті вказують на ймовірне вбивство,  повідомили у понеділок, 12 серпня в місцевому управлінні поліції та прокуратурі.

Важко пораненого чоловіка знайшов співробітник служби безпеки в гуртожитку, він і викликав швидку допомогу. Медики, які прибули на місце події, констатували смерть, йдеться в заяві.

Кримінальна поліція розслідує обставини загибелі українця. Розслідування знаходиться на початковій стадії, додаткової інформації правоохоронці не надають.

У Німеччині вже понад рік фіксують зростання кількості нападів на біженців та прохачів притулку, а також на гуртожитки для мігрантів.

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