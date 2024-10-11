Маск представив безпілотне таксі Cybercab і автобус Robovan

Tesla планує почати масове виробництво двомісних автономних роботаксі у 2026 році. Мікроавтобус Robovan за його футуристичний дизайн ЗМІ прозвали "тостером на колесах".

Глава американської компанії Tesla Ілон Маск представив безпілотне двомісне таксі Cybercab і безпілотний мікроавтобус Robovan.

Масове виробництво Cybercab планують розпочати в 2026 році, заявив мільярдер у четвер, 10 жовтня, на заході в голлівудській студії Warner Bros. у Лос-Анджелесі.

У транспортного засобу Cybercab відсутні кермо і педалі, а двері відчиняються вгору. Його ціна становитиме менше 30 тисяч доларів. Уже вироблено 50 таксі Cybercab.

Маск пообіцяв, що безпілотні автомобілі стануть "маленькими комфортабельними залами очікування", а їхня безпека буде в 10-20 разів вищою, ніж у машин, керованих людиною. "Ви сидите в зручному маленькому салоні і можете робити все, що захочете, а коли ви виходите, ви вже в пункті призначення", - заявив бізнесмен.

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"Тостер на колесах"

Мікроавтобус Robovan через його футуристичний дизайн у ЗМІ назвали "тостером на колесах". Він вміщує до 20 осіб і може також використовуватися для перевезення вантажів.

Деталей про графік його виробництва поки не презентували.

Обидва транспортні засоби з корпусом із нержавіючої сталі не мають роз'єму для зарядки і заряджатимуться індукційним способом, тобто без кабелю, на спеціальних майданчиках.

Маск також заявив, що звичайні електромобілі Tesla моделей 3 і Y у 2025 році стануть повністю автономними і зможуть в цьому режимі їздити на дорогах Техасу та Каліфорнії, де це дозволено.

Глава Tesla з 2016 року неодноразово обіцяв, що його компанія незабаром зробить прорив у сфері безпілотних автомобілів. Однак наразі навіть у просунутій версії Tesla автопілот являє собою лише систему допомоги під час водіння, а відповідальність за рух автомобіля завжди несе водій, який будь-якої миті має бути готовим узяти на себе керування.

Тим часом у конкурентів Tesla в США та Китаї вже є автомобілі з повністю автономним режимом управління. Зокрема, їх виробляє компанія Waymo.