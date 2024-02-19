Ігнат: Україна адаптовує інфраструктуру під винищувачі F-16

Україна наразі готує льотну інфраструктуру так, щоб американські винищувачі F-16 могли використовувати існуючі злітно-посадкові смуги і безпечно утримуватися на аеродромах, розповів речник командування ПС ЗСУ Юрій Ігнат.

Україна вже адаптовує інфраструктуру для американських винищувачів F-16, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону у понеділок, 19 лютого.

"Ми вже адаптовуємо інфраструктуру під цей вид літака. Адаптація - це те, що дозволить йому виконувати завдання з наших злітно-посадкових смуг і утримуватись на наших аеродромах", - сказав Ігнат.

Він зазначив, що "інфраструктура і її готовність - це дуже непросте поняття, тому що (для того), щоб підготувати капітально, потрібні роки, мабуть". "Ідеально сьогодні було б взагалі під землю заховати, як Іран це робить. І все, чистий спокій мати", - сказав Ігнат.

Він наголосив, що ці літаки потрібно буде захищати як пасивно, як-от сховищами, так і сама інфраструктура має бути захищена засобами протиповітряної оборони - і проти балістичних ракет, і проти крилатих ракет та дронів.

Загалом, за словами Ігната, у процесі забезпечення України сучасними винищувачами "є план дій". Йдеться не лише про безпосередню передачу літаків, а й про подальше обслуговування літаків, фінансування цього процесу, їхню модернізацію, а також підготовку пілотів і наземного персоналу, наголосив він.

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Анушаускас припускає, що перші F-16 будуть в Україні у червні

Напередодні міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас висловив думку, що перші американські винищувачі F-16 будуть передані ЗСУ у червні. Названі литовським міністром терміни підтвердив й інший європейський чиновник, який був присутній на Мюнхенській конференції з безпеки.

Напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте нагадав в інтерв'ю DW, що його країна разом із Данією, Великобританією та іншими країнами коаліції має намір передати Україні 24 винищувачі F-16. Навчання українських пілотів та підготовка бойових літаків до відправлення йде "на високій швидкості", запевнив Рютте, проте точну дату постачання назвати відмовився.

Данія планує передати Україні шість винищувачів у другому кварталі 2024 року. Надіслати F-16 Києву обіцяли також Бельгія та Норвегія. Утім, про кількість літаків публічно не оголошувалося.