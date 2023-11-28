Хотів продати графіті Бенксі: волонтер отримав 3 роки умовно

Суд виніс вирок у справі волонтера Сергія Довгого, який організував групу людей, щоб зрізати зі стіни зруйнованого будинку в Гостомелі графіті відомого британського вуличного художника Banksy.

Ірпінський міський суд виніс вирок у справі волонтера Сергія Довгого, який організував групу людей, щоб зрізати зі стіни зруйнованого будинку в Гостомелі Київської області графіті відомого британського вуличного художника Banksy (Бенксі) "Жінка у протигазі".

Як повідомляють у вівторок, 28 листопада, "Ґрати", за це Довгому загрожувало від семи до 12 років тюрми з конфіскацією майна, але волонтер визнав провину та пішов на угоду зі слідством, тому в підсумку отримав три роки умовно.

Викрадачі Бенксі

2 грудня 2022 року поліція затримала вісім людей, які зрізали графіті. Після допиту правоохоронці відпустили затриманих, а роботу Бенксі вилучили та відправили на судову мистецтвознавчу експертизу, за результатами якої мали уточнити кваліфікацію кримінального провадження та статус учасників.

За викрадення роботи Бенксі затримали вісьмох осіб Фото: National Police of Kyiv region Andrii Nebytov via Telegram/Handout via REUTERS

Експерти оцінили "Жінку в протигазі" в понад дев'ять мільйонів гривень. Як саме визначили вартість графіті, слідство не уточнило. Слідчі повідомили Довгому про підозру в "завершеному замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану".

Слідство встановило, що саме він придумав зрізати графіті та організував цей процес. Безпосередньо зрізав скульптор і художник з Черкас Олександр Дувінський, якого волонтер запевнив, що має всі необхідні для цього дозволи. Скульптору допомагав його знайомий. Відеограф та оператор фільмували процес на відео, а ще троє волонтерів приїхали з цікавості й просто спостерігали за процесом.

Довгий взяв всю відповідальність на себе, тож іншим учасникам правоохоронці підозр висувати не стали.

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Хотів продати для купівлі авто ЗСУ

За його словами, коли Бенксі підтвердив авторство "Жінки в протигазі", волонтер вирішив зрізати графіті та продати його, щоб придбати автівки для Збройних сил України (ЗСУ), а щоб ні у кого не виникало сумнівів, що графіті справжнє - він вирішив зняти процес на відео.

17 листопада Довгий пішов на угоду зі слідством. Суд засудив його до п'яти років позбавлення волі, але звільнив від відбування покарання з іспитовим строком у три роки. "Суддя врахувала, що він не притягувався до того до кримінальної чи адміністративної відповідальності, має на утриманні матір похилого віку, яка потребує догляду, позитивно характеризується сусідами, як волонтер постійно допомагає ЗСУ, а також громадянам, які постраждали від повномасштабної російської агресії та мешканцям окупованих територій", - ідеться в статті.

Також суддя стягнула з нього 13 592 гривні - стільки коштувала мистецтвознавча експертиза. "Жінку в протигазі" та стілець, який Бенксі приставив до графіті, суд ухвалив залишити відділу культури, молоді та спорту Гостомельської селищної ради.

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