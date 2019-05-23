 Глава місії ЄС відповів словами Стуса українським євроскептикам | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.10.2020

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Глава місії ЄС відповів словами Стуса українським євроскептикам

Слова поета Василя Стуса, що "немає більше вороття до давнього, минулого, старого", говорять про те, що Україні варто й надалі йти шляхом євроінтеграції, наголосив очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас

Посол Європейського Союзу в Україні Матті Маасікас (л.) під час передачі вірчих грамот президенту Володимиру Зеленському (архівне фото)

Очільник представництва ЄС в Україні Матті Маасікас процитував противникам євроінтеграції України українського поета Василя Стуса, який писав про неможливість повернення до минулого. У середу, 21 жовтня, на засіданні комісії з питань координації виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у Києві, Маасікас зазначив, що останнім часом в Україні та за її межами лунають висловлювання, які ставлять під сумнів стратегічну орієнтацію України та її європейський вибір.

"Нібито угода про асоціацію зв'язує руки українській економіці й усе таке. Можу сказати на це тільки одне: українському народові видніше. За словами Василя Стуса, "немає більше вороття до давнього, минулого, старого". Заради майбутнього України, як стабільної демократичної і процвітаючої європейської держави, ми продовжуємо працювати на цьому обраному шляху. Рухаємося вперед разом", - сказав Маасікас, цитує інформагенція "Українські новини".

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Дипломат нагадав, що впродовж чотирьох років виконання економічної частини угоди про асоціацію обсяг торгівлі між Україною та ЄС зріс на 65 відсотків, і ЄС став найбільшим торговельним партнером України. Очільник представництва ЄС також наголосив, що з 2014 року ЄС і європейські фінансові установи мобілізували 15 мільярдів євро на проведення реформ в Україні, додавши, що іноді для отримання Україною фінансування висуваються досить суворі умови.

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Маасікас, зокрема, згадав нещодавнє рішення ЄС про виділення Україні 1,2 мільярда євро макрофінансової допомоги на подолання соціально-економічних наслідків коронавірусу, однак не уточнив, коли ці гроші можуть виділити.

Нагадаємо, 19 жовтня Дарницький районний суд Києва зобов'язав автора книги "Справа Василя Стуса" журналіста та історика Вахтанга Кіпіані й видавництво Vivat видалити з книги інформацію про депутата Верховної Ради Віктора Медведчука і заборонити поширення друкованого накладу до усунення порушення немайнових прав депутата.

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