 Заборонену судом книгу про Стуса і Медведчука розкупили за лічені хвилини | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.10.2020

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Новини

Заборонену судом книгу про Стуса і Медведчука розкупили за лічені хвилини

Видавництво "Віват" вирішило надрукувати новий наклад книги "Справа Василя Стуса", поки рішення суду не набуло чинності.

Під час акції протесту на захист книжки про Стуса. Київ, 10 липня 2020 року

Під час акції протесту на захист книжки про Стуса. Київ, 10 липня 2020 року

Видавництво "Віват" у понеділок, 19 жовтня, повідомило, що книгу "Справа Василя Стуса" авторства Вахтанга Кіпіані розкупили за лічені хвилини і у видавництві, і в решти дистриб'юторів. Як повідомляється на офіційній сторінці видавництва у Facebook, з огляду на таку популярність книги і той факт, що рішення суду про заборону розповсюджувати цю книгу поки не набуло чинності, видавництво вирішило додрукувати новий наклад книги.

"Ми ухвалили рішення додрукувати новий наклад, поки рішення суду не набуло чинності і ми маємо на це право. Новий наклад орієнтовно чекаємо 2 листопада", - повідомили у видавництві.

Як повідомлялося раніше у понеділок, Дарницький суд Києва частково задовольнив позов Віктора Медведчука до Вахтанга Кіпіані - автора книги "Справа Василя Стуса".

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Суд заборонив Вахтангу Кіпіані та видавництву "Віват" розповсюджувати надрукований тираж книги "Справа Василя Стуса" та подальше його тиражування "до усунення порушення особистого немайнового права Віктора Медведчука". Також суд заборонив поширення у ЗМІ інформації, пов'язаної з книгою, та використовувати інформацію у розділі, де згадується Медведчук.

Книга про справу Василя Стуса

Автор книги про Василя Стуса Вахтанг Кіпіані (архівне фото)

Автор книги про Василя Стуса Вахтанг Кіпіані (архівне фото)

У книзі Кіпіані ідеться про останні п'ять років життя українського поета-дисидента Василя Стуса. Вона написана на основі архівних матеріалів КДБ про справу проти Стуса, порушену у 1980 році за участь поета в Українській Гельсінській спілці за права людини та критику радянської влади. Його було засуджено до п'яти років ув'язнення, яке він не зміг пережити. Поет помер у вересні 1985 року.

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Медведчук, своєю чергою, був державним захисником Стуса у цьому процесі. Роль, яку Медведчук зіграв у суді над Стусом, описана у розділі книги Кіпіані під назвою "Чи вбивав адвокат Медведчук поета Стуса?". Політик натомість стверджує, що викладена про нього інформація у книжці не відповідає дійсності. Він вимагає у судовому порядку захистити свою честь, гідність та ділову репутацію та вилучити з продажу книгу "Справа Василя Стуса".

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