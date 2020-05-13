 ЄС вітає ухвалення в Україні ″антиколомойського″ закону про банки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2020

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Новини

ЄС вітає ухвалення в Україні "антиколомойського" закону про банки

Ухвалення закону про банки - "життєво необхідний" захід для захисту українських фінансів, платників податків і продовження співпраці України з МВФ і ЄС, вважає голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

Верховна Рада

Будівля Верховної Ради України

Європейський Союз привітав ухвалення Верховною Радою у другому читанні та в цілому законопроєкту щодо банківського врегулювання. Про це повідомив голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас на своїй Twitter-сторінці в середу, 13 травня.

"Євросоюз вітає ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо банківського врегулювання. Це життєво необхідний захід для захисту українських публічних фінансів і українських платників податків, для економічної стабільності, прозорості, верховенства права і продовження фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду та ЄС", - написав він.

Ухвалення закону привітав також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Верховна Рада щойно ухвалила у другому читанні довгоочікуваний "банківський" закон (переконливі 270 голосів "за"). Дякую народним депутатам за потужний сигнал: Україна надалі рішуче просувається шляхом реформ і залишається надійним партнером для міжнародних фінансових інституцій", - повідомляється на його Twitter-сторінці.

Верховна Рада 13 травня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт "Про внесення змін до законів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності", відомий також як "антиколомойський закон". Документ ухвалили за особливою процедурою. Закон має запобігти можливому поверненню "Приватбанку" його колишнім власникам Ігореві Коломойському та Геннадію Боголюбову, які оскаржують у судах націоналізацію цієї фінансової установи.

Представники фракції "Батьківщина" оголосили, що мають намір оскаржити закон у Конституційному суді України (КСУ).

Ухвалення "антиколомойського" закону було однією з вимог Міжнародного валютного фонду (МВФ). Раніше 13 травня під час виступу в Верховній Раді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що сподівається отримати від МВФ перший транш за новою програмою до кінця травня.

Нещодавно МВФ переорієнтувався щодо програми кредитування України. Україна й МВФ домовляються, що замість трирічної програми розширеного фінансування EFF буде запроваджена 1,5-річна програма stand-by.

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко після ухвалення ВР "антиколомойського" закону, Україна розраховує отримати перший транш від МВФ 1,75 мільярда доларів до кінця травня.

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