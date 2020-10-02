Глава МЗС Литви назвав позбавлення журналістів акредитації в Білорусі "примітивним кроком"

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс розкритикував рішення влади Білорусі скасувати акредитацію журналістів іноземних ЗМІ у країні. "Подібні примітивні кроки не приховають їхніх (влади Білорусі. - Ред.) злочинів проти білорусів, які відстоюють свободу 57-й день поспіль", - написав він на своїй сторінці в соцмережі Twitter у неділю, 4 жовтня.

Напередодні позбавлення журналістів закордонних ЗМІ акредитації розкритикували і в німецькому МЗС. "Цей тривожний крок, на нашу думку, вчергове демонструє, що пан Лукашенко, очевидно, більше не представляє інтереси свого народу та своєї країни, - зазначили там. - Хто діє таким чином, хоче, аби за його діями ніхто не спостерігав".

Критика головної редакторки DW

У п'ятницю, 2 жовтня, влада Білорусі оголосила "переакредитацію" журналістів іноземних ЗМІ, у зв'язку з якою всі чинні досі акредитації втратили чинність. Це стосується, зокрема, і кореспондентів DW. Влада Білорусі всіляко намагається перешкодити незалежному висвітленню того, що відбувається в країні, вважає головна редакторка медіакомпанії Deutsche Welle Мануела Каспер-Клерідж (Manuela Kasper-Claridge).

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"Це абсурдна пропозиція, що акредитація у кожного журналіста, що працює в іноземній медіаорганізації, спочатку має бути відкликана, а потім перевидана відповідно до нового правила", - вважає Каспер-Клерідж. "Будь-хто, хто поважає свободу преси, зробив би можливим продовження чинної акредитації", - додала вона.

Головна редакторка DW переконана, що подібна практика білоруської влади є "абсолютно ганебною і мусить бути негайно припинена". Система видання акредитацій повинна бути справедливою і прозорою, наголошує вона.

З понеділка, 5 жовтня, в новому складі почне роботу комісія з питань акредитації журналістів іноземних ЗМІ при білоруському МЗС. Влада Білорусі стверджує, що повноцінне функціонування комісії було неможливим через епідеміологічну ситуацію в країні. Тепер прийом заявок буде відкритий онлайн.