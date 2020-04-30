Глава МЗС ФРН наразі "не бачить шансів" для повернення РФ до G7

Німеччина наразі не бачить можливості для поверенення Росії до складу G7 і тим самим розширення формату до "Великої вісімки". Про це заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) в інтерв'ю виданню Rheinische Post, опублікованому у понеділок, 27 липня.

"Росія сама може зробити найбільший внесок у те, щоб ці двері (для неї. - Ред.) відкрилися", - упевнений глава зовнішньополітичного відомства Німеччини. "G7 і G20 - це два формати, які розумно узгоджені, у нас немає необхідності ще в G11 або в G12", - вважає німецький політик.

Читайте також: Повернення Росії до G7: чому Берлін проти

"Причиною виключення Росії стала анексія Криму і втручання на сході України. До того часу, поки у нас немає рішення (цих проблем. - Ред.), я не бачу жодних шансів (для повернення РФ. - Ред.)", - наголосив Маас.

Маас: відносини з Москвою - складні

Гайко Маас визнав, що зараз відносини з Москвою "складні" за багатьма напрямками. При цьому німецький міністр додав, що конфлікти в Сирії, в Лівії та в Україні можуть бути врегульовані тільки спільно з Росією. За його словами, Німеччина грає роль посередника в Лівії і спільно зі Францією - на Донбасі. Проте Росія теж повинна "зробити свій внесок", - що на сході України, на думку Мааса, відбувається "дуже повільно". Глава МЗС ФРН нагадав, що на початку липня Москва заблокувала проєкт резолюції Ради Безпеки ООН щодо продовження транскордонного механізму надання гуманітарної допомоги Сирії.

Взаємодія з РФ - один з пріоритетів головування в Раді ЄС

Раніше, 13 липня, глава МЗС ФРН Маас, заявив на засіданні Комітету у закордонних справах Європарламенту, що політика щодо Росії та України буде одним з пріоритетів для Німеччини під час головування в Раді ЄС.

Глава німецького МЗС тоді також заявив, що діалог в "нормандському форматі" про реалізацію мінських угод і домовленостей саміту в Парижі просувається повільно. "Переговори нелегкі, прогрес обмежений, але рішення на сході України буде передумовою того, щоб всередині ЄС взагалі можна було говорити про тему Росії", - наголосив Маас. Він, зокрема, нагадав, що домовленості саміту "нормандської четвірки" в Парижі про розведення сил поки не виконані.

Як повідомлялось, наприкінці травня президент США Дональд Трамп виступив за те, щоб запросити до Великої сімки Росію, а також Південну Корею, Австралію та Індію. За його словами, нинішній формат групи застарів.