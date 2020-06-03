Повернення Росії до G7: чому Берлін проти

Офіційний Берлін, депутати Бундестагу, німецькі експерти і коментатори критично поставилися до пропозиції президента США Дональда Трампа відкласти запланований на кінець червня саміт G7 і провести його в розширеному складі, запросивши до участі в цій групі провідних промислових країн Заходу Росію, Австралію, Південну Корею і Індію.

Офіційний Берлін категорично заперечує проти повернення Росії до переговорів в цьому форматі, але одночасно в Німеччині звертають увагу на ту обставину, що і в Москві скептично поставилися до ініціативи Трампа, яку вважають його спробою сформувати свого роду "антикитайський альянс".

Росіяни хочуть рівних прав у G7

Низка німецьких ЗМІ цитує у зв'язку з цим висловлювання глави комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтина Косачова і коментар прессекретарки російського МЗС Марії Захарової.

Косачов, зокрема, назвав ініціативу Трампа "вельми сумнівною витівкою", якщо Росію та інші країни той запрошує "посидіти на приставних стільчиках і засвідчити свою повагу традиційній "сімці". Інша річ, вважає Косачов, якщо усі нові учасники матимуть такі ж повноваження, як і країни G7.

Але в такому разі серед запрошених Трампом держав бракує, зокрема, Китаю, на що звернула увагу Марія Захарова. "Без участі Китаю навряд чи можливо реалізувати серйозні починання глобального значення", - цитують російську дипломатку німецькі ЗМІ.

Китай та інтереси Німеччини

На глобальну роль Китаю звертають увагу і німецькі політики, а канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) зовсім нещодавно назвала цю країну головним зовнішньополітичним викликом для Європейського Союзу, головування в якому в другій половині поточного року переходить до Німеччини.

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Меркель дала зрозуміти, що жодна інша країна самотужки не здатна стати противагою Пекіну, і навіть об'єднаній Європі для цього потрібен партнер - США, як і Сполученим Штатам - Європа. Тому загалом трансформація G7 в свого роду "антикитайський альянс" повинна відповідати інтересам офіційного Берліна.

Але, по-перше, нинішній президент США, очевидно, не є тією людиною, з якою Берлін бачить можливість будувати таку міжнародну архітектуру. Меркель прямо визнає: "Співпраця з Америкою на даний час є складнішою, ніж ми того хотіли б".

Берлін проти участі Росії в G7

А, по-друге, Німеччина категорично заперечує проти повернення Росії в G7 як рівноправного члена. Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на пресконференції 3 червня нагадав, що існує традиція запрошувати на саміти G7 гостей-лідерів інших країн, це є справою приймаючої сторони, як і призначати дату зустрічі. "Але якщо є бажання змінити формат G7, - вказав він, - то для цього потрібно одноголосне рішення всіх учасників групи".

У зв'язку з цим представник уряду Німеччини нагадав про рішення у 2014 році проводити подальші зустрічі на вищому рівні без участі Росії. "Причиною ухвалення такого рішення була анексія Криму, яка суперечить міжнародному праву і яка триває досі, - заявив Зайберт. - І тільки керівництво самої Росії може змінити цю ситуацію". Крім того, Німеччину навряд чи влаштовує чітко викладене Москвою небажання сваритися з Пекіном.

"Пропозиція Трампа неприйнятна за формою і змістом"

Втім, однозначної відповіді на пропозицію Трампа - й щодо термінів проведення зустрічі, й щодо складу її учасників - Берлін не дає, а чекає додаткової інформації з Вашингтона.

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А ось голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) за словом в кишеню не лізе. "Ані склад, ані планування дати зустрічі лідерів провідних індустріально розвинених країн Заходу не піддаються особистим пристрастям і передвиборним міркуванням пана Трампа", - сказав він в інтерв'ю агенції dpa і додав у Twitter, що вважає пропозицію президента США "і за формою, і за змістом неприйнятною".