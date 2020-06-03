 Повернення Росії до G7: чому Берлін проти | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 04.06.2020

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Світ

Повернення Росії до G7: чому Берлін проти

У ФРН виключають можливість повернення Росії до G7 і звертають увагу на те, що і Москва прохолодно поставилася до пропозиції Трампа розширити цей формат, перетворивши його на противагу Китаю.

На саміті G7 в Біарріці, серпень 2019 року

На саміті G7 в Біарріці, серпень 2019 року

Офіційний Берлін, депутати Бундестагу, німецькі експерти і коментатори критично поставилися до пропозиції президента США Дональда Трампа відкласти запланований на кінець червня саміт G7 і провести його в розширеному складі, запросивши до участі в цій групі провідних промислових країн Заходу Росію, Австралію, Південну Корею і Індію.

Офіційний Берлін категорично заперечує проти повернення Росії до переговорів в цьому форматі, але одночасно в Німеччині звертають увагу на ту обставину, що і в Москві скептично поставилися до ініціативи Трампа, яку вважають його спробою сформувати свого роду "антикитайський альянс".

Росіяни хочуть рівних прав у G7

Низка німецьких ЗМІ цитує у зв'язку з цим висловлювання глави комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Костянтина Косачова і коментар прессекретарки російського МЗС Марії Захарової.

Косачов, зокрема, назвав ініціативу Трампа "вельми сумнівною витівкою", якщо Росію та інші країни той запрошує "посидіти на приставних стільчиках і засвідчити свою повагу традиційній "сімці". Інша річ, вважає Косачов, якщо усі нові учасники матимуть такі ж повноваження, як і країни G7.

Але в такому разі серед запрошених Трампом держав бракує, зокрема, Китаю, на що звернула увагу Марія Захарова. "Без участі Китаю навряд чи можливо реалізувати серйозні починання глобального значення", - цитують російську дипломатку німецькі ЗМІ.

Китай та інтереси Німеччини

На глобальну роль Китаю звертають увагу і німецькі політики, а канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel) зовсім нещодавно назвала цю країну головним зовнішньополітичним викликом для Європейського Союзу, головування в якому в другій половині поточного року переходить до Німеччини. 

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Меркель дала зрозуміти, що жодна інша країна самотужки не здатна стати противагою Пекіну, і навіть об'єднаній Європі для цього потрібен партнер - США, як і Сполученим Штатам - Європа. Тому загалом трансформація G7 в свого роду "антикитайський альянс" повинна відповідати інтересам офіційного Берліна.

Але, по-перше, нинішній президент США, очевидно, не є тією людиною, з якою Берлін бачить можливість будувати таку міжнародну архітектуру. Меркель прямо визнає: "Співпраця з Америкою на даний час є складнішою, ніж ми того хотіли б".

Берлін проти участі Росії в G7

А, по-друге, Німеччина категорично заперечує проти повернення Росії в G7 як рівноправного члена. Офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) на пресконференції 3 червня нагадав, що існує традиція запрошувати на саміти G7 гостей-лідерів інших країн, це є справою приймаючої сторони, як і призначати дату зустрічі. "Але якщо є бажання змінити формат G7, - вказав він, - то для цього потрібно одноголосне рішення всіх учасників групи".

У зв'язку з цим представник уряду Німеччини нагадав про рішення у 2014 році проводити подальші зустрічі на вищому рівні без участі Росії. "Причиною ухвалення такого рішення була анексія Криму, яка суперечить міжнародному праву і яка триває досі, - заявив Зайберт. - І тільки керівництво самої Росії може змінити цю ситуацію". Крім того, Німеччину навряд чи влаштовує чітко викладене Москвою небажання сваритися з Пекіном.

"Пропозиція Трампа неприйнятна за формою і змістом"

Втім, однозначної відповіді на пропозицію Трампа - й щодо термінів проведення зустрічі, й щодо складу її учасників - Берлін не дає, а чекає додаткової інформації з Вашингтона.

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А ось голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу Норберт Реттґен (Norbert Röttgen) за словом в кишеню не лізе. "Ані склад, ані планування дати зустрічі лідерів провідних індустріально розвинених країн Заходу не піддаються особистим пристрастям і передвиборним міркуванням пана Трампа", - сказав він в інтерв'ю агенції dpa і додав у Twitter, що вважає пропозицію президента США "і за формою, і за змістом неприйнятною".

  • Фото з перемовин G7 у Канаді

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Лише одна мить

    Ця світлина німецького фотографа Єско Денцеля (Jesco Denzel) з саміту G7 у Канаді стала справжньою сенсацією в соцмережах після того, як її оприлюднив речник уряду ФРН. Адже, схоже, вловила настрій зібрання, на якому лідери шести країн так і не змогли дійти консенсусу з Дональдом Трампом. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель на фото виглядає рішуче, а президент США тримається "вперто".

  • Версія Білого дому

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Версія Білого дому

    Тим часом фотографії, опубліковані речницею Білого дому Сарою Сандерс незадовго до появи попередньої світлини, показують дещо іншу перспективу. Трамп в оточенні учасників саміту жваво обговорює щось з іншими лідерами держав, зокрема, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністеркою Великобританії Терезою Мей. Щоправда, і тут він сидить.

  • Без Трампа

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Без Трампа

    На цій світлині, оприлюдненій у Twitter нового очільника уряду Італії Джузеппе Конте, американського президента не видно взагалі. Тоді як інші лідери розмірковують над документами, головна увага сконцентрована на Меркель, Макроні та Мей. Конте на цій світлині ліворуч.

  • Макрон-оратор

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Макрон-оратор

    "Після тривалого робочого дня та дуже прямого діалогу ми активно рухаємося до амбіційної домовленості", - написав Макрон у своєму Twitter в суботу, опублікувавши це фото. Під час виступу французький лідер активно жестикулює, очевидно, намагаючись додати ваги своїм аргументам. А інші світові політики його уважно слухають.

  • Жодних суперечок в раю?

    Рішуча Меркель та впертий Трамп: хто насправді задавав тон на саміті G7

    Жодних суперечок в раю?

    Цю світлину Адам Скотті, ймовірно, зробив буквально за кілька секунд до фото Денцеля, яким починається ця фотогалерея . Скотті - офіційний фотограф канадського прем’єра Джастіна Трюдо, організатора саміту G7. Світові лідери, схоже, у доброму гуморі. Меркель і Трюдо сміються, а Трамп готовий до розмов.

    Автор: Гелена Кашель, Ольга Войтович


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