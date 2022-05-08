 Глава Бундестагу вшанувала у Києві пам′ять жертв Другої світової війни | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2022

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Новини

Глава Бундестагу вшанувала у Києві пам'ять жертв Другої світової війни

Глава німецького парламенту Бербель Бас стала першим високопосадовцем ФРН, хто відвідав Київ після того, як українська влада відмовилась прийняти Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Очільниця німецького Бундестагу Бербель Бас

Очільниця німецького Бундестагу Бербель Бас

Очільниця німецького Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) разом з українським колегою Русланом Стефанчуком вшанувала пам'ять жертв націонал-соціалізму та поклала вінок до Могили Невідомого солдата у Києві. Запрошення до України для участі у пам'ятних заходах, присвячених 77-ій річниці закінчення Другої світової війни в Європі "як представника країни, що несе відповідальність" за цю війну, "є великим кроком", заявила Бас у неділю, 8 травня, під час свого виступу в українській столиці.

Говорячи про агресивну війну Росії проти України, Бас зазначила, що вона має зупинитися. Вона також наголосила на важливості верховенства демократії та загальноєвропейських цінностей. Раніше з Бас зустрівся президент України Володимир Зеленський.

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Бас прибула до Києва вранці у неділю. Як повідомила журналістам спікер німецького парламенту, все пройшло "без інцидентів та затримок". Як повідомив прессекретар голови німецького парламенту, спершу вона зустрілася з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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Перший високопосадовець ФРН у Києві у розпал війни

Після того, як Київ відмовився прийняти президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), спровокувавши сильне роздратування у Берліні, Бас стала першим німецьким високопосадовцем, хто відвідав українську столицю в розпал агресивної війни, розв'язаної Росією проти України.

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Її візит до Києва було заплановано ще у квітні. У цей час Володимир Зеленський знову запросив в Україну президента ФРН та весь уряд Німеччини. 

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