 Посол України поклав вінок до меморіалу радянських воїнів у Берліні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.05.2022

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Новини

Посол України поклав вінок до меморіалу радянських воїнів у Берліні

Біля пам'ятника радянським воїнам у Берліні зібралися проросійські та проукраїнські мешканці міста. Поліція просить прибрати прапори.

Поліцейські згортають великий український прапор перед меморіалом загиблим радянським воїнам у берлінському Тіргартені

Поліцейські згортають великий український прапор перед меморіалом загиблим радянським воїнам у берлінському Тіргартені

Посол України в Німеччині Андрій Мельник у неділю, 8 травня, поклав вінок до Меморіалу загиблих радянських воїнів у берлінському Тіргартені, де зібралися як проросійські, так і проукраїнські жителі міста. Одні скандували: "Мельник йди!", інші перебивали їх українськими піснями, повідомляє агентство dpa. Багато хто з присутніх був одягнений у жовто-синіх кольорах, що є кольорами українського прапора. Під час заходу чоловік роздавав намальовані на папері українські прапори, втім поліція їх вилучила та відсторонила активіста від участі у заході.

У Тіргартені зібралися як ті, хто виступає проти російської війни в Україні, так і проросійські жителі Берліна, повідомляє кореспондент DW з місця подій. Група людей розгорнула великий прапор України біля монументу, проте поліція вимагала згорнути його. Коли їм здалося, що активісти роблять це надто повільно, правоохоронці самі згорнули жовто-синій стяг.

Раніше берлінська влада заборонила демонстрацію на території меморіальних комплексів і російських, і українських прапорів 8 та 9 травня. На ці дні заплановані пам'ятні заходи, присвячені 77-ій річниці звільнення Німеччини від націонал-соціалізму. Запровадженням заборони на прапори у меморіальних місцях місцева влада хоче розмежувати події травня 1945 року та ситуацію, що склалася у травні 2022 року, пояснюють там.

Андрій Мельник назвав рішення "ляпасом України та ляпасом українському народу" і закликав негайно скасувати обмеження. За скасування виступала і опозиція у парламенті Берліна, але рішення набуло чинності. 

Дивитись відео 15:59

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