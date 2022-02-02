Газета El País опублікувала відповіді США і НАТО на вимоги РФ щодо гарантій безпеки

Іспанська газета El País опублікувала повні версії відповідей адміністрації США та керівництва НАТО на вимоги Росії про надання так званих "гарантій безпеки", які досі трималися в секреті. У середу, 2 лютого, видання оприлюднило два документи англійською мовою - лист НАТО на чотирьох сторінках та відповідь США на п'яти.

США та НАТО відкинули вимоги Росії

З документів випливає, що Північноатлантичний альянс та Вашингтон відкидають вимоги Росії, називаючи їх неприйнятними. Водночас вони виявляють відкритість до переговорів щодо конкретних питань та нових угод. Як умову для успіху переговорів Захід називає відведення від кордонів України російських підрозділів, стягнутих у ці регіони за останні місяці.

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Зокрема, НАТО та США готові виключити довгострокове розміщення в Україні бойових підрозділів та наземних ракетних систем, якщо Москва візьме на себе аналогічні зобов'язання. Крім того, Вашингтон і керівництво НАТО пропонують Москві повернутися до дотримання Договору про звичайні збройні сили в Європі, у тому числі до надання даних про чисельність та розміщення сил.

Захід також закликає утримуватися від випробувань протисупутникової та гіперзвукової зброї, вести консультації щодо зниження ризиків у космосі та відновити роботи представництв у Брюсселі та Москві. Достовірність документів, серед інших, підтвердили агентству dpa джерела в НАТО.

У Кремлі відмовилися від коментарів

Тим часом у Кремлі заявили, що Росія не має стосунку до публікації конфіденційних документів. "Ми нічого не оприлюднили. Я не хочу це коментувати", - заявив журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков. Він також повідомив, що у Кремлі не бачили матеріал El País.

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У грудні МЗС РФ оприлюднило пакет вимог щодо гарантій безпеки для РФ. Серед іншого, Москва зажадала від НАТО відмовитися від подальшого розширення на схід та прийому до свого складу України, від ведення військової діяльності на території країн Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії, а також відмову від розміщення ракет середньої та малої дальності на позиціях, з яких можуть вразити територію інших учасників угоди.

У зв'язку з нарощуванням чисельності російських військ на кордоні з Україною на Заході побоюються, що ці дії є підготовкою вторгнення РФ до сусідньої країни. Ціла серія переговорів з РФ на різних майданчиках у січні не призвела до жодного результату.