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ЗлочинністьНімеччина

Хакери атакували Німецьке агентство безпеки польотів

Дмитро Шварц | Катерина Вєнкіна
1 вересня 2024 р.

Системи зв'язку Німецького агентства безпеки польотів зламані, але повітряного сполучення в Німеччині це не торкнулося, повідомило dpa.

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Вежа DFS в аеропорту Берліна (фото з архіву)
Після атаки повітряне сполучення не було порушеноФото: Patrick Pleul/dpa/picture-alliance

Німецьке агентство безпеки польотів (Deutsche Flugsicherung, DFS), офіс якого розташовано у Лангені (земля Гессен), поблизу аеропорту Франкфурта-на-Майні, зазнало хакерської атаки. Це в неділю, 1 вересня, підтвердив представник DFS агентству dpa.

"Наші (системи. - Ред.) зв'язку в офісі було зламано, і наразі ми вживаємо заходів для захисту", - зазначили в DFS.  За його даними, фахівці намагаються мінімізувати наслідки.

Повітряного сполучення хакерська атака не торкнулася

За даними dpa, після атаки повітряне сполучення не було порушено, рейси продовжують виконуватися в нормальному режимі.

Кібератаку було скоєно минулого тижня, уточнили в DFS. Чи отримали кіберзлочинці доступ до даних, не уточнюють.

Представники органів безпеки Німеччини проінформовані про подію, додали в агентстві.

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Член Бундестагу: Небезпека диверсій у Німеччині є високою

Раніше член комітету Бундестагу з контролю за спецслужбами Александер Мюллер (Alexander Müller) у розмові з DW підтвердив, що небезпека диверсій у Німеччині є високою.

Так, у січні 2023 року поштовий сервер Соціал-демократичної партії зламали хакери з APT28, російського угруповання, яке працює під прикриттям Головного управління Генштабу ЗС РФ.

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