ГУР та ССО підізвали залізничну колію на Бєлгородщині - ЗМІ

ГУР та ССО підізвали залізничну колію на Бєлгородщині - ЗМІ12 вересня 2024 р.
Бійці Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України та Сил спеціальних операцій (ССО) замінували та підірвали колію на залізничній ділянці Старий Оскол - Валуйки в Бєлгородській області РФ. Про це повідомили у четвер, 12 вересня, з посиланням на джерела у розвідці та силових органах українські ЗМІ, зокрема, "Укрінформ" та "Громадське".
Підрив стався ввечері 10 вересня. Після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок та перевернулись.
За даними джерела видань, цей поїзд забезпечував логістичні потреби російської армії.
Фото з місця вибуху опублікував і російський Telegram-канал Baza. За його даними, рух ділянкою частково відновлений.
Нагадаємо, у четвер в ГУР МО заявили про знищення російського винищувача Су-30СМ у Чорному морі.
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