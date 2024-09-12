ГУР та ССО підізвали залізничну колію на Бєлгородщині - ЗМІ

Внаслідок підриву з рейок зійшов вантажний поїзд, який забезпечував логістичні потреби армії РФ, повідомляють українські ЗМІ з посиланням на джерела.

Бійці Головного управління розвідки міністерства оборони (ГУР МО) України та Сил спеціальних операцій (ССО) замінували та підірвали колію на залізничній ділянці Старий Оскол - Валуйки в Бєлгородській області РФ. Про це повідомили у четвер, 12 вересня, з посиланням на джерела у розвідці та силових органах українські ЗМІ, зокрема, "Укрінформ " та "Громадське ".

Підрив стався ввечері 10 вересня. Після вибуху залізничного полотна 11 вагонів і локомотив вантажного поїзда зійшли з рейок та перевернулись.

За даними джерела видань, цей поїзд забезпечував логістичні потреби російської армії.

Фото з місця вибуху опублікував і російський Telegram-канал Baza. За його даними, рух ділянкою частково відновлений.

Нагадаємо, у четвер в ГУР МО заявили про знищення російського винищувача Су-30СМ у Чорному морі.

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