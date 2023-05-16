Грузинська опозиція зустріне протестом авіарейс з Москви

У Грузії відбудеться акція протесту проти відновлення авіасполучення з Росією, повідомила у вівторок, 16 липня, лідерка опозиційного руху "Дроа" Елене Хоштарія. Вона закликала однодумців зібратися 19 липня о 12:00 на площі Першої республіки в Тбілісі, після чого попрямувати колоною до столичного міжнародного аеропорту.

За її словами, дії правлячої партії "Грузинська мрія" є зрадою національних інтересів грузинського народу. "Весь цивілізований світ каже, що польоти авіакомпанії "Азимут" заборонені, а уряд Грузії сказав цій авіакомпанії: "Ласкаво просимо, літайте". Цей літак не зможе комфортно у нас приземлитися. Ми повинні стати разом під час першого польоту і показати, де знаходиться грузинське суспільство. Ми не маємо нічого проти пасажирів, це не наша справа, кому і куди летіти, але ми покажемо Росії та всьому світу, що цей літак не зустрічають оплесками", - цитує її "Ехо Кавказу ".

Раніше стало відомо, що грузинська авіакомпанія Georgian Airways почне здійснювати прямі рейси з Тбілісі до Москви 20 травня. А напередодні регулятор видав відповідний дозвіл з 17 травня російській авіакомпанії "Азимут".

У ЄС побоюються за європейський шлях Грузії

Рішення влади Грузії відновити авіаційне сполучення з Росією розкритикували в Європейському Союзі.

"Через незаконну війну Росії проти України країни ЄС і низка інших держав запровадили санкції проти російського авіаційного сектору. Ми і наші партнери не дозволяємо польоти з Росії, польоти в Росію і над Росією. Останнє рішення грузинської влади викликає побоювання за європейський шлях Грузії", - заявив на брифінгу офіційний представник ЄС із зовнішньополітичних питань Петер Стано.

Україна - Грузії: Історія все пам'ятає

Реагуючи на рішення Грузії в Офісі президента України (ОПУ) заявили, що "історія завжди пам'ятає тих, хто робив вигляд, що не помічає геноцид, нацизм і його авторів".

"Грузинський народ постійно демонструє солідарність з Україною. У нас спільний ворог, який з 90-х років, а потім 2008-го вбивав грузинів, а з 2014 він вбиває українців. Але дехто, схоже, намагається не помічати ракетні обстріли Києва, знищену Мар'їнку, вбитих у Бучі, Ірпені, Ізюмі, викрадення дітей. Дехто, схоже, забув трагедію в Горі. Можливо, комусь здається, що їх це не стосується. І взаємодія з терористами та убивцями - це нормально. Хибна позиція, історія все розставить на свої місця, люди обов'язково зроблять це також", - написав у Telegram керівник ОПУ Андрій Єрмак.

Натомість речник міністерства закордонних справ (МЗС) України Олег Ніколенко написав у Twitter: "Світ ізолює Росію, щоб змусити її припинити війну, але Грузія приймає російські авіалінії і відправляє свої власні до Москви. У той час як 20 відсотків грузинської території залишаються безкарно окупованими Росією. Кремль, безумовно, буде в захваті від такого результату".

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"Угода з дияволом"

Напередодні президент РФ Володимир Путін підписав укази про скасування візового режиму для громадян Грузії з 15 травня і про зняття заборони на повітряні перевезення з РФ у Грузію, запровадженої Росією з 2019 року.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала скасування заборони провокацією та спробою Кремля розширити свій вплив у країні. Відновлення прямого авіасполучення неприйнятне, поки Росія веде війну проти України та окупує грузинську територію, наголосила Зурабішвілі.

ЄС закликав Грузію не впускати технічно "ненадійні літаки" з РФ і приєднатися до європейських санкцій проти Москви у сфері авіасполучення.

У МЗС України назвали рішення Путіна "політичною компенсацією за відмову чинної грузинської влади накласти санкції на Росію, запроваджені через її напад на Україну, а також уповільнення європейської інтеграції". "Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом. А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол", - писав Ніколенко у Facebook.