Київ закликав Тбілісі синхронізувати політику щодо РФ з ЄС

У МЗС України прокоментували рішення РФ скасувати візи для грузинів та відновити авіарейси в Грузію, закликавши не йти на "угоду з дияволом" та синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС.

У міністерстві закордонних справ України закликали грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою Європейського Союзу. Про це заявив у четвер, 11 травня, речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Закликаємо грузинський уряд синхронізувати політику щодо Росії із політикою ЄС, а також утриматися від дій, які відкидають подальший європейський рух Грузії", - написав він у Facebook.

Ця заява пролунала післярішення РФ про скасування віз для грузинів та відновлення авіарейсів в Грузію. В МЗС України розглядають це як "політичну компенсацію" за відмову чинної грузинської влади запровадити санкції щодо Росії через її вторгнення в Україну, а також за уповільнення європейської інтеграції країни, заявив Ніколенко. "Росія пропонує Грузії укласти угоду з дияволом. А в угоді з дияволом, як відомо, перемагає диявол", - сказав він.

Ніколенко наголосив, що курс Тбілісі на нормалізацію відносин із Москвою відбувається на тлі рокупації Росією 20 відсотків грузинської території, "повзучої "бордеризації", викрадення грузинських громадян, грубого порушення прав і свобод людини на окупованих територіях та заповнення Грузії російськими громадянами". А Кремль, додав він, отримує поступки, не відповідаючи "за те горе, яке він заподіяв грузинському народу".

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"Росія не зацікавлена в просуванні Грузії в ЄС та НАТО, її процвітанні та розвитку. Мета Москви - створити умови, за яких прогрес буде неможливим. Доведено на досвіді Білорусі, суверенітет та незалежність якої були поглинуті РФ", - додав Ніколенко.

ЄС закликав Грузію не впускати літаки з РФ

Перед цим Брюссель закликав Тбілісі не впускати "ненадійні російські літаки" на свою територію. За словами офіційного представника зовнішньополітичної служби Європейського Союзу Пітера Стано, у зв'язку із санкціями Заходу Росія не в змозі ні оновити, ні модернізувати 95 відсотків авіапарку, що необхідно для дотримання міжнародних стандартів безпеки.

Також Євросоюз закликав Грузію як країну, яка прагне стати його членом, приєднатися до чинних санкцій щодо РФ, зокрема й у сфері авіації, і слідкувати за спробами їх обійти. Нині ЄС не дозволяє польоти до Росії, із Росії або над Росією в рамках санкцій за її повномасштабне вторгнення в Україну.

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Нагадаємо, 10 травня президент РФ Володимир Путін підписав указ про скасування з 15 травня віз для грузинів та зняття заборони на повітряні перевезення з РФ до Грузії, що діяла з 2019 року. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила рішення РФ про скасування візового режиму та відновлення авіасполучення, назвавши його провокацією.

Водночас міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі привітав рішення російського керівництва, зазначивши, що понад мільйон громадян і вихідців із Грузії проживають сьогодні в РФ і підтримують тісні зв'язки зі своєю батьківщиною.

Москва і Тбілісі не мають офіційних дипломатичних відносин з 2008 року, після вторгнення РФ до Грузії.