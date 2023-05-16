Грузія дозволила прямі перельоти в РФ двом авіакомпаніям
Максим Сидоржевський
30 хв. тому
Починаючи з 17 травня між Грузією та РФ курсуватимуть прямі авіарейси. До перевезень допущені вже дві авіакомпанії.
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Грузія відновлює пряме авіасполучення з Росією. До авіаперевезень будуть допускатися лише авіакомпанії і літаки, які не потрапили під санкції, повідомили у понеділок, 15 травня, в Агентстві цивільної авіації Грузії.
У відомстві додали, що на прямі рейси подали заявки декілька авіакомпаній, серед них перевірку вже пройшов російський авіаперевізник Azimuth Airlines, який зможе обслуговувати польоти між Москвою і Тбілісі з 17 травня. В агенстві наголосили, що наразі ця компанія не входить до санкційного списку ЄС.
У вівторок, 16 травня, у грузинському регуляторі повідомили, що прямі рейси між Тбілісі і Москвою з 20 травня здійснюватиме також грузинський авіаперевізник Georgian Airways.
10 травня президент РФ Володимир Путін підписав укази про скасування візового режиму для громадян Грузії з 15 травня і про зняття заборони на повітряні перевезення з РФ у Грузію, що діяла з 2019 року. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі піддала критиці цей указ, наголосивши, що відновлення прямого авіасполучення є неприйнятним, доки РФ веде війну в Україні й окупує частину території Грузії.
Зі свого боку, ЄС закликав Грузію не впускати технічно "ненадійні літаки" з РФ і приєднатися до європейських санкцій проти Москви у сфері авіасполучення.