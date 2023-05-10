  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Росіяни під час перетину кордону між Грузією та Росією, вересень 2022 року
Росіяни під час перетину кордону між Грузією та Росією, вересень 2022 рокуФото: Shakh Aivazov/AP/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

У Грузії назвали провокацією рішення РФ скасувати візи

Олександр Куницький
4 год. тому

Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії та зняла заборону на прямі польоти до цієї країни. Президентка Грузії назвала такі дії провокацією.

https://p.dw.com/p/4R9hN

Президент Росії Володимир Путін у середу, 10 травня, підписав укази про скасування з 15 травня 2023 року візового режиму для громадян Грузії та про зняття заборони на повітряні перевезення з Росії до Грузії, яка діяла з 2019 року.

Отже, громадяни Грузії зможуть в'їхати до РФ за наявності лише паспорта - якщо вони збираються пробути в Росії менше 90 днів і не планують там вчитися або працювати. Як зазначили у міністерстві транспорту РФ, російські авіакомпанії виконуватимуть сім рейсів на тиждень між Москвою та столицею Грузії Тбілісі.

РФ запровадила візовий режим для громадян Грузії у 2000 році, мотивуючи це ризиком тероризму в регіоні Північного Кавказу, нагадує агентство Reuters. Прямі авіарейси до Грузії Москва заборонила у 2019 році після антиросійських протестів. Своєю чергою Грузія дозволяє росіянам безвізовий в’їзд і право на роботу на термін до року. Попри це Москва і Тбілісі не мають офіційних дипломатичних відносин з 2008 року, після вторгнення РФ до Грузії.

Читайте також: ЄСПЛ зобов'язав Росію виплатити громадянам Грузії 130 мільйонів євро

"Чергова російська провокація"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила рішення РФ про скасування візового режиму та відновлення авіасполучення, назвавши його провокацією. "Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприпустимі, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію!", - написала вона у Twitter.

Також Зурабішвілі запропонувала запровадити візовий режим для росіян. "Я пропоную скликати Раду національної безпеки та розглянути запровадження віз для російських громадян терміном на три місяці, що необхідно для нас з урахуванням внутрішніх викликів. Потрібен більший контроль держави щодо росіян, котрі в'їжджають у нашу країну, тому необхідно вжити якихось заходів, щоб усе це перебувало в нормальних цивілізованих рамках", - заявила президентка Грузії на брифінгу, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Зурабішвілі наголосила, що "Грузія не потребує якихось нібито поступок з боку Росії", а рішення російського керівництва, на її думку, "суперечить інтересам Грузії".

Читайте також: Коментар: Війна Росії проти України призвела до девальвації "м'якої сили" Кремля

Зурабішвілі неодноразово звинувачувала правлячу партію "Грузинська мрія", від якої була обрана на посаду у 2018 році, зв’язках з Москвою, наголошує Reuters.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряд Грузії уникав відверто антиросійської позиції і відмовився запроваджувати санкції щодо Росії.

Грузія між Євросоюзом та Росією: який шлях обере Тбілісі

Що чекає Грузію після масових протестів - "Європа у фокусі"

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українські військові поблизу Бахмута, 3 травня 2023 року

Сирський про Бахмут: сили РФ відступили на окремих ділянках

Конфлікти18 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

На шляху з Ізюму до Росії, 20 квітня 2022 року

Експертка: Масштаби депортації дітей з України в РФ вражають

Експертка: Масштаби депортації дітей з України в РФ вражають

Конфлікти11 год. тому
"Євробачення"

Переможці першого півфіналу "Євробачення-2023" в Ліверпулі

Переможці першого півфіналу "Євробачення-2023" в Ліверпулі

Панорама4 год. тому10 фото
Анналена Бербок та Цинь Ган

Зовнішня політика ФРН: що важливіше - цінності чи інтереси

Зовнішня політика ФРН: що важливіше - цінності чи інтереси

Політика5 год. тому
Дівчина в тимчасовому укритті Маріуполі, 7 березня 2022

Пулітцерівська премія за воєнні фото з України

Пулітцерівська премія за воєнні фото з України

ЗМІ9 год. тому12 фото
Виступ української співачки Aljoscha на сцені "Євробачення"

Перший півфінал "Євробачення" у Ліверпулі - репортаж

Перший півфінал "Євробачення" у Ліверпулі - репортаж

Культура12 год. тому
Урсула фон дер Ляєн та Володимир Зеленський після пресконференції у Києві, 9 травня 2023

День Європи: з чим фон дер Ляєн приїхала до Києва

День Європи: з чим фон дер Ляєн приїхала до Києва

Політика9 травня 2023 р.
На головну сторінку