У Грузії назвали провокацією рішення РФ скасувати візи

Росія скасувала візовий режим для громадян Грузії та зняла заборону на прямі польоти до цієї країни. Президентка Грузії назвала такі дії провокацією.

Президент Росії Володимир Путін у середу, 10 травня, підписав укази про скасування з 15 травня 2023 року візового режиму для громадян Грузії та про зняття заборони на повітряні перевезення з Росії до Грузії, яка діяла з 2019 року.

Отже, громадяни Грузії зможуть в'їхати до РФ за наявності лише паспорта - якщо вони збираються пробути в Росії менше 90 днів і не планують там вчитися або працювати. Як зазначили у міністерстві транспорту РФ, російські авіакомпанії виконуватимуть сім рейсів на тиждень між Москвою та столицею Грузії Тбілісі.

РФ запровадила візовий режим для громадян Грузії у 2000 році, мотивуючи це ризиком тероризму в регіоні Північного Кавказу, нагадує агентство Reuters. Прямі авіарейси до Грузії Москва заборонила у 2019 році після антиросійських протестів. Своєю чергою Грузія дозволяє росіянам безвізовий в’їзд і право на роботу на термін до року. Попри це Москва і Тбілісі не мають офіційних дипломатичних відносин з 2008 року, після вторгнення РФ до Грузії.

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"Чергова російська провокація"

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі засудила рішення РФ про скасування візового режиму та відновлення авіасполучення, назвавши його провокацією. "Чергова російська провокація! Відновлення прямого авіасполучення та скасування візового режиму з Грузією неприпустимі, поки Росія продовжує агресію проти України та окупує нашу територію!", - написала вона у Twitter.

Також Зурабішвілі запропонувала запровадити візовий режим для росіян. "Я пропоную скликати Раду національної безпеки та розглянути запровадження віз для російських громадян терміном на три місяці, що необхідно для нас з урахуванням внутрішніх викликів. Потрібен більший контроль держави щодо росіян, котрі в'їжджають у нашу країну, тому необхідно вжити якихось заходів, щоб усе це перебувало в нормальних цивілізованих рамках", - заявила президентка Грузії на брифінгу, цитує агенція "Інтерфакс-Україна".

Зурабішвілі наголосила, що "Грузія не потребує якихось нібито поступок з боку Росії", а рішення російського керівництва, на її думку, "суперечить інтересам Грузії".

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Зурабішвілі неодноразово звинувачувала правлячу партію "Грузинська мрія", від якої була обрана на посаду у 2018 році, зв’язках з Москвою, наголошує Reuters.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну уряд Грузії уникав відверто антиросійської позиції і відмовився запроваджувати санкції щодо Росії.

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