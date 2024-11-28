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ПолітикаГрузія

Грузія відмовляється від переговорів про вступ в ЄС

Олена Перепадя
28 листопада 2024 р.

До кінця 2028 року Грузія не відкриватиме переговори з ЄС про вступ, заявив прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе. Раніше ЄП не визнав легітимність парламентських виборів у Грузії.

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Учасник протестів проти результатів парламентських виборів у Грузії тримає правпор ЄС, Тбілісі, 25 листопада 2024 року
Учасник протестів проти результатів парламентських виборів у Грузії, Тбілісі, 25 листопадаФото: Alexander Patrin/TASS/IMAGO

Грузія відмовляється від переговорів про вступ в ЄС до кінця 2028 року, заявив на брифінгу у Тбілісі у четвер, 28 листопада, прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе.

"Ми ухвалили рішення не ставити на порядок денний питання про відкриття переговорів з Європейським Союзом до кінця 2028 року. Також до кінця 2028 року ми відмовляємось від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського Союзу", - цитує Кобахідзе проєкт "Радіо свобода" "Эхо Кавказа".

Він заявив, що для Грузії "абсолютно неприйнятно розглядати інтеграцію в Європейський Союз як милостиню, яку Європейський Союз має нам подати". "Ми бачимо, що європейські політики та бюрократи використовують виділені гранти та кредити як шантаж проти Грузії", - додав грузинський прем'єр, уряду якого у цей день парламент оголосив вотум довіри.

Кобахідзе однак наголосив, що в кінці 2028 року Грузія буде готова, передусім - економічно, розпочати переговори про вступ в ЄС до 2030 року. 

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Європарламент не визнав легітимність парламентських виборів у Грузії

Раніше у цей день Європейський парламент ухвалив ще одну критичну резолюцію щодо ситуації в Грузії. Більшістю голосів євродепутати схвалили документ, який фактично не визнає легітимності парламентських виборів 26 жовтня. Резолюція "Поглиблення кризи демократії в Грузії після нещодавніх парламентських виборів і ймовірних фальсифікацій на виборах" підтримує заклик до проведення повторних парламентських виборів в країні, причому "в покращеному виборчому середовищі незалежною та неупередженою виборчою адміністрацією, під ретельним міжнародним наглядом".

Європарламент також закликав ЄС запровадити персональні санкції щодо посадовців і політичних лідерів Грузії, "відповідальних за відкат від демократії, порушення виборчих законів і стандартів, адміністративні зловживання і неправомірне використання державних інституцій".

Серед них - прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе, мер Тбілісі та генеральний секретар правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі та експрем'єр-міністр Грузії олігарх Бідзіна Іванішвілі. До санкційних списків ЄС також пропонується внести грузинських суддів, які виносять політично мотивовані вироки.

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Нагадаємо, ЄС надав Грузії статус кандидата на вступ у грудні 2023 року із застереженням, що Тбілісі має виконати умови, викладені в рекомендації Єврокомісії від листопада того ж року. У червні 2024 року лідери країн ЄС заявили, що процес вступу Грузії до ЄС де-факто зупинено, оскільки Тбілісі відступив від рекомендацій Єврокомісії про надання Грузії статусу кандидата в ЄС. Зокрема, ухвалені у Грузії закони "про іноагентів" та щодо обмеження прав ЛГБТ Брюссель оцінив як демократичний відкат, ініційований грузинським урядом.  

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