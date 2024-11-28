Європарламент закликав до нових виборів у Грузії

ЄП ухвалив резолюцію щодо Грузії, в якій не визнав результатів виборів, закликав до проведення нового голосування, а також попросив ЄС запровадити санкції щодо прем'єра країни та партійних лідерів.

Європейський парламент не вважає результати виборів у Грузії відображенням волі грузинського народу та закликає не визнавати їх.

Про це йдеться в ухваленій у четвер, 28 листопада, резолюції "Поглиблення кризи демократії в Грузії після нещодавніх парламентських виборів і ймовірних фальсифікацій на виборах". За її ухвалення проголосували 444 депутати, проти - 72, ще 82 утрималися.

"Оскільки легітимність голосування серйозно підірвана масштабами порушень, міжнародне співтовариство не повинно визнавати результати виборів. Тому Європарламент відкидає будь-яке визнання парламентських виборів і закликає провести їх повторно протягом року, до того ж процес має відбуватися в покращеному виборчому середовищі незалежною та неупередженою виборчою адміністрацією, під ретельним міжнародним наглядом, щоб забезпечити справді справедливий і прозорий виборчий процес", - ідеться в тексті.

Європарламент - за санкції проти прем'єра Грузії та партійних лідерів

Європарламент також закликав Європейський Союз запровадити персональні санкції щодо посадовців і політичних лідерів Грузії, "відповідальних за відкат від демократії, порушення виборчих законів і стандартів, адміністративні зловживання і неправомірне використання державних інституцій".

Серед них - прем'єр-міністр Іраклій Кобахідзе, мер Тбілісі та генеральний секретар правлячої партії "Грузинська мрія" Каха Каладзе, спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі та голова "Грузинської мрії" Іраклій Гарібашвілі.

До санкційних списків ЄС також пропонується внести грузинських суддів, які виносять політично мотивовані вироки.

Євродепутати повторно закликали і до санкцій щодо грузинського олігарха Бідзіни Іванішвілі "за його роль у погіршенні політичного процесу в Грузії і за дії проти конституційно заявлених інтересів країни, включно з зусиллями з відновлення сфери впливу Росії на країну".

Персональні санкції передбачають заморожування всіх активів на території Євросоюзу та заборону на в'їзд.

Можливість призупинення "безвізу"

Крім того, Європарламент закликав Європейську Комісію та Раду ЄС переглянути безвізовий статус Грузії з можливістю його призупинення, "якщо буде визнано, що стандартів Євросоюзу в галузі демократичного управління і свобод не дотримуються".

"Не реагуючи на щиру стурбованість у суспільстві та доповіді місцевих і міжнародних спостерігачів, влада Грузії навмисно веде країну на межу внутрішньополітичної кризи і стану міжнародної ізоляції від демократичних партнерів Грузії", - заявили євродепутати.

Європарламент вказує на втручання Росії

У резолюції також засуджують "систематичне втручання Росії в демократичні процеси в Грузії", згадують залякування виборців, купівлю голосів і дезінформацію, зокрема поширюваний наратив про "глобальну партію війни".

Євродепутати шкодують, що подібну дезінформацію поширюють чиновники правлячої партії та пов'язані з урядом ЗМІ. Натомість вони закликають грузинську владу забезпечити ґрунтовану на фактах інформацію та комунікацію, "утримуватися від антиєвропейської пропаганди, яка суперечить заявленій меті вступу до ЄС", і зміцнювати стійкість грузинського суспільства до російської дезінформації та пропаганди.

ЄС надав Грузії статус кандидата на вступ у грудні 2023 року, давши зрозуміти, що та має виконати умови, викладені в рекомендації Єврокомісії від листопада того ж року. На думку Європарламенту, парламентські вибори, що відбулися в жовтні, явно суперечать цим прагненням. Депутати погодилися з оцінкою Єврокомісії від 2024 року, яка рекомендувала зупинити процес вступу Грузії до ЄС на невизначений термін унаслідок демократичного відкату, ініційованого урядом Грузії. "Політика, яку проводить "Грузинська мрія", несумісна з євроатлантичною інтеграцією", - зазначається в резолюції.

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