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ПолітикаГрузія

У Грузії призначили вибори президента на 14 грудня

Ольга Журавльова
26 листопада 2024 р.

Члени правлячої "Грузинської мрії" затвердили дату виборів нового президента - його вперше обиратимуть виборщики.

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Парламент Грузії
Вибори за новою системою пройдуть в будівлі парламенту ГрузіїФото: Alexander Patrin/TASS/dpa/picture alliance

Вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня в будівлі парламенту, а інавгурація - 29 грудня. Таке рішення 80-ма голосами "за" затвердили на засіданні парламенту у вівторок, 26 листопада, члени правлячої "Грузинської мрії", передає "Ехо Кавказу".

Другий тур виборів у разі потреби пройде також 14 грудня.

"Вибори президента вперше у нас пройдуть не прямим голосуванням, а створеною колегією виборщиків, у якій будуть депутати парламенту та представники верховної ради Аджарії та Абхазії, а також місцевих адміністрацій", - заявив на засіданні голова парламенту Шалва Папуашвілі.

За його словами, президентський шестирічний термін чинної президентки Саломе Зурабішвілі спливає 16 грудня, тому необхідно провести вибори у встановлені конституцією терміни.

Президента в Грузії вперше обиратимуть виборщики

Згідно з конституційною реформою 2017 року, президента Грузії вперше в історії обиратимуть не прямим голосуванням, а 300 виборщиків - депутати парламенту і керівники місцевих адміністрацій. 

Проєвропейська президентка Зурабішвілі, як очікується, втратить свою посаду.

Вона та опозиційні партії не визнають легітимність парламенту. 61 депутат від опозиції, ймовірно, не візьме участі в голосуванні за нового президента.

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