ЦВК Грузії затвердила перемогу правлячої партії на виборах

ЦВК Грузії офіційно оголосила перемогу на вибрах правлячої партії. Під час засідання представник опозиції облив чорною фарбою голову комісії та назвав його "чорною плямою Грузії".

Центральна виборча комісія Грузії в суботу, 16 листопада, затвердила остаточні підсумки парламентських виборів. Відповідно до них, перемогу здобула правляча в країні партія "Грузинська мрія", яка отримала 53,93 відсотка голосів (89 мандатів), "Коаліція за зміни" - 11,03 відсотка (19 мандатів), "Єдиний національний рух" (ЕНД) - 10,17 відсотка (16 мандатів), "Сильна Грузія" - 8,81 відсотка (14 мандатів), "За Грузію" - 7,78 відсотка (12 мандатів).

"Чорна пляма Грузії"

Засідання ЦВК не пройшло без інцидентів: представник опозиції Давид Кіртадзе облив голову ЦВК Грузії Георгія Каландарішвілі чорною фарбою, через що засідання довелося перервати. Опозиційний політик назвав голову ЦВК "соромом і чорною плямою Грузії", а також "точкою.ру". Після цього охорона вивела Кіртадзе з зали. Каландарішвілі продовжив засідання з пов'язкою на оці та розцінив дії Кіртадзе як підтвердження того, що опозиційні сили не мають доказів фальсифікації виборів.

За даними опозиції та неурядових організацій, на виборах не був дотриманий принцип таємниці голосування - бюлетені просвічували відмітки маркерів на зворотному боці. Цю інформацію також підтвердив суддя муніципалітету Тетріцкаро Володимир Хучуа, повідомляє проєкт Радіо Свободи "Эхо Кавказа".

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Акція протесту з вимогою повторних виборів

Під час засідання ЦВК біля її будівлі проходила акція протесту з вимогою провести повторні вибори. На місці події було багато правоохоронців, на ворота до будівлі ЦВК повісили замок, пише видання.

13 листопада Тбіліський міський суд відхилив 11 позовів, якими опозиція вимагала визнати недійсними протоколи окружних виборчих комісій. Попри те, що всі позови подавались окремо, їх об'єднали в одну справу, відповідачем в якій виступала ЦВК країни. Суддя визнав їх "безпідставними".

Раніше суд у Грузії скасував результати парламентських виборів на 30 дільницях через порушення таємниці голосування. У результаті експерименту на трьох випадкових дільницях у Тетріцкаройському і Цалкському районах на півдні Грузії з'ясувалося, що позначку маркером за партію видно зі зворотного боку бюлетеня, а отже під час введення даних в апарат для підрахунку голосів люди, які стоять поруч, могли зрозуміти, за кого проголосував виборець.

Західний соціологічний інститут Edison Research дійшов висновку про маніпуляції результатами виборів у Грузії. Соціологи вказали, що розрив у 13 відсоткових пунктів між екзит-полами та офіційними результатами вказує на підтасовування. За підрахунками Edison Research, керівна проросійська партія "Грузинська мрія" мала отримати 40,9 відсотка голосів, а опозиційні партії - 51,9 відсотка.

Офіційні результати виборів у Грузії, які відбулися 26 жовтня, визнала лише правляча партія-переможиця "Грузинська мрія".

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