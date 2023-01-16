Голова ОБСЄ виступає за повернення польової місії до України

Очільник МЗС Північної Македонії запевнив, що ОБСЄ рішуче підтримуватиме Україну під час головування країни в організації. Його український колега Кулеба вважає, що ОБСЄ можна врятувати лише виключенням РФ з її лав.

Очільник МЗС Північної Македонії, голова ОБСЄ Буяр Османі заявляє про рішучу підтримку України під час головування країни в організації та закликає до повернення польової місії організації до України. "Я закликаю до негайного повернення нашої польової місії в Україну як перший крок. Місія матиме велике значення на місцях, сприяючи стабільності, безпеці та правам людини для всіх громадян", - написав він у своєму Twitter після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві в понеділок, 16 січня.

Османі зазначив, що ОБСЄ прагне підтримувати Україну в її зусиллях з відновлення миру та побудови стабільної, процвітаючої та демократичної нації.







Як повідомляється на сайті Офісу президента України, під час цієї зустрічі Зеленський висловив сподівання, що під час македонського головування ОБСЄ використовуватиме всі можливі засоби для здійснення тиску на агресора, передусім з метою припинення порушень прав людини на тимчасово окупованих територіях України.

"Потребуємо збільшення уваги ОБСЄ до двох ключових проблем: примусової депортації жінок і дітей на територію РФ та умов утримання українських військовополонених. Це для нас дуже важливі речі", - наголосив очільник української держави.

Президент також приділив особливу увагу важливості реалізації української формули миру й запросив македонське головування до участі в цьому процесі.

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Кулеба: ОБСЄ можна врятувати лише виключенням РФ з її лав

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з Буяром Османі заявив, що єдиний шлях врятувати організацію - це позбутися РФ у її складі, а також позбавити країну-агресора можливості впливати на процеси або рішення, що ухвалюються всередині організації.

"Я повторив своєму колезі очікування України - ми вважаємо, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ - це позбутися РФ у її складі. Доки ми дійдемо до цієї точки, потрібно робити все, щоб позбавити Росію можливості впливати на ті чи інші процеси чи рішення, які ухвалюються всередині організації. Якщо до першого - повного виключення РФ із ОБСЄ - потрібно пройти шлях, то друге - мінімізація негативного впливу РФ на функціонування ОБСЄ вже відбувається", - сказав Кулеба.

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Буяр Османі в свою чергу заявив про рішучу підтримку України під час головування країни в ОБСЄ та використання всього інструментарію організації для відновлення миру в країні. "Україна - наш перший пріоритет під час головування в ОБСЄ. Ми рішуче підтримуватимемо Україну, ми не можемо просто прийняти те, що відбувається. Ми використовуватимемо весь інструментарій ОБСЄ для того, щоб відновити мир і повну повагу до наших засад і наших зобов'язань”, - сказав він на пресконференції.