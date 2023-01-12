Війна в Україні активізувала захист прав людини - звіт HRW

Прийняття українських біженців країнами ЄС викрило подвійні стандарти більшості держав у їхньому ставленні до біженців з Близького Сходу та Африки, йдеться в звіті Human Rights Watch за 2022 рік.

Війна Росії проти України консолідувала міжнародну спільноту навколо активізації глобальної системи захисту прав людини для реагування на подібні "кризи", такого висновку дійшли правозахисники Human Rights Watch (HRW) у доповіді за 2022 рік, оприлюдненій у четвер, 12 січня.

Вони зазначили, що хоча у 2022-му виникла "низка кризових ситуацій в сфері прав людини", рік надав нові можливості для поліпшення захисту від порушень. Як приклад у доповіді наводиться і оперативний запуск розслідування воєнних злочинів РФ в Україні Радою Організації Об'єднаних Націй з прав людини, і призупинення членства Росії в цьому органі.

"Після років "половинчастої" допомоги цивільному населенню, яке стикається з загрозами в інших країнах, "світова мобілізація навколо України нагадує нам про надзвичайний потенціал, коли держави усвідомлюють свою відповідальність за права людини в глобальному масштабі", - йдеться в передмові до доповіді.

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Викриття подвійних стандартів

У HRW привітали підтримку світовою спільнотою України, втім також наголосили, що такий самий дух солідарності до криз у сфері прав людини країни мають проявляти завжди, а не лише тоді, "коли це відповідає їхнім інтересам".

Прийняття українських біженців викрило подвійні стандарти більшості країн Європейського Союзу "в їхньому ставленні до незліченної кількості сирійців, афганців, палестинців, сомалійців та інших осіб, які шукають притулку", вважають правозахисники.

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Уроки війни

У доповіді також згадується численна кількість воєнних злочинів російських солдатів в Україні, зокрема бомбардування РФ драматичного театру в Маріуполі на Донеччині та розстріли цивільних в Бучі на Київщині.

На думку HRW, зухвалість президента РФ Володимира Путіна стала можливою значною мірою через те, що він довгий час міг діяти безкарно. "Державам слід замислитися над тим, якою була б ситуація, якби міжнародна спільнота доклала спільних зусиль для притягнення Путіна до відповідальності набагато раніше - у 2014 році, на початку війни на сході України, у 2015 році - за зловживання в Сирії або за ескалацію утисків прав людини в Росії протягом останнього десятиліття", - йдеться у доповіді.

Cвітова спільнота має відтворити найкраще з міжнародного реагування на війну в Україні та посилити політичну волю для розв'язання інших криз у всьому світі, наголошують у HRW.

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