ОБСЄ: З початку війни різко зросла торгівля людьми

Після початку повномасштабної війни Росії проти України зафіксовано різке зростання торгівлі людьми, повідомила генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Гельґа Марія Шмід (Helga Maria Schmid). Жертв заманюють в інтернеті за допомогою фальшивих обіцянок, вони зазнають насильства при приватному розміщенні закордоном, або їх перехоплюють торговці людьми прямо на кордоні, заявила вона в інтерв'ю німецькій газеті Die Welt, що вийшло друком у понеділок, 9 січня.

Генеральна секретарка ОБСЄ Гельґа Марія Шмід Фото: DW

"Часто в цю справу залучена організована злочинність. Ці безцеремонні злочинці зустрічають людей, яким потрібна допомога, яким доводиться заробляти гроші, які не говорять мовою нової країни і часто мають психологічні травми внаслідок війни", - пояснила чільниця організації. За словами Шмід, з початку війни на 600 відсотків побільшало онлайн-запитів на сексуальні послуги та порнографічні зображення українських жінок та дітей. Зросла й кількість випадків торгівлі вагітними жінками, зазначила вона.

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Загалом, за оцінками ОБСЄ, в усьому світі жертвами торгівлі людьми стають 25-27 мільйонів осіб, при цьому лише 10 тисяч випадків потрапляють у поле зору правоохоронних органів і менше одного відсотка жертв можуть бути ідентифіковані. Це свідчить про те, що злочинці, які займаються торгівлею людьми, в більшості випадків залишаються безкарними, додала керівниця ОБСЄ. Тим часом щорічний прибуток від торгівлі людьми, за її словами, за останні 15 років зріс уп'ятеро до 150 мільярдів доларів.