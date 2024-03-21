Глава оборонного комітету Бундестагу проти замороження війни

Голова комітету з питань оборони в німецькому Бундестазі вільна демократка Марі-Аґнес Штрак-Ціммерманн (Marie-Agnes Strack-Zimmermann) висловила цілковиту підтримку Україні в її обороні від агресії РФ. Відповідні заяви політикиня зробила в середу, 20 березня, у розмові з журналістами в Брюсселі, де вона взяла участь у з'їзді Альянсу лібералів і демократів Європи.

Знову засудила голову фракції СДПН за пропозиції заморозити війну в Україні

Так, відповідаючи на запитання медійників щодо дискусії навколо пропозиції керівництва фракції Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) "заморозити" війну в Україні, Штрак-Ціммерманн визнала, що її "дуже дратує ця дискусія". "Це точно не завдання керівника Соціал-демократичної партії пояснювати щось і говорити про заморожений конфлікт. Жодного замороженого конфлікту. Нам слід залагодити конфлікт, слід виступити як Європа, щоб пояснити й показати Росії, (...) що це (шлях війни. - Ред.) - не майбутнє нашого світу. Світ - це свобода і мир", - сказала депутатка.

Раніше Штрак-Ціммерманн визнала, що її "шокувала" пропозиція керівника фракції соціал-демократів у Бундестазі Рольфа Мютценіха (Rolf Mützenich) "заморозити" війну в Україні.

Відповідаючи на запитання журналістів у Брюсселі, Штрак-Ціммерманн також наголосила на важливості подальшої підтримки України з боку Німеччини та ЄС. "Немає жодних сумнівів, що ми маємо стояти пліч-о-пліч з Україною. Маємо активно підтримувати її, щоб допомогти їм мати майбутнє в Європі та щоб не дати Росії перемогти", - додала вона.

Для Штрак-Ціммерманн "напад на Україну - напад на наші цінності"

У зробленому того ж дня коментарі DW вільна демократка назвала розв'язану Росією війну проти України "жахливою війною". "Напад на Україну - це напад на наші цінності та наше майбутнє", - заявила вона. Крім того, на думку Штрак-Ціммерманн, Путін проводить гібридну атаку і проти Німеччини та всієї Європи. "Він намагається впливати на людей через інтернет. І це справді вкрай небезпечно", - наголосила політикиня.

Вона також звернула увагу на важливість тісної співпраці країн-членів ЄС, щоб "знайти спосіб спільно працювати задля України". "Бачите, два роки тому (...) Путін вважав, що Європейський Союз - це слабкий союз, (...). І він був дуже здивований тим, що ми непохитно підтримуємо Україну. На мою думку, це - добра новина. І друга хороша новина полягає в тому, що на 80 відсотках (території. - Ред.) України досі панують свобода і мир", - зазначила політикиня.

20 березня Штрак-Ціммерманн стала головною кандидаткою на виборах до Європарламенту від Альянсу лібералів і демократів Європи (АЛДЄ). Раніше її обрали головною кандидаткою від Вільної демократичної партії (ВДП) на виборах до Європарламенту.

Вільна демократка Штрак-Ціммерманн є активною прихильницею передачі Україні західних озброєнь, у тому числі й німецьких далекобійних ракет Taurus. На цьому ґрунті вона не раз критикувала свого партнера по урядовій коаліції соціал-демократичного канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz), який і надалі категорично відмовляється надавати Україні цей вид озброєнь.