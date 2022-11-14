Глави розвідок США та РФ зустрілися в Анкарі

Послання глави ЦРУ стосувалося "наслідків застосування Росією ядерної зброї та ризиків ескалації для стратегічної стабільності", пише AFP.
"Нічого про Україну без України"
Водночас у Вашингтоні наголосили, що Бернс не обговорював з Наришкіним врегулювання війни РФ в Україні.
"Ми твердо дотримуємося нашого фундаментального принципу: нічого про Україну без України", - цитує AFP заяву Ради національної безпеки Білого дому. Крім того, за твердженням американської сторони, про візит Бернса до Туреччини українську владу завчасно проінформували.
Тим часом у Кремлі відмовилися розголошувати деталі зустрічі, речник президента РФ Дмитро Пєсков лише повідомив, що вона відбулася за ініціативи Вашингтона.
Зустріч Бернса і Наришкіна стала першою особистою зустріччю на найвищому рівні між представниками США і РФ після початку повномасштабної війни проти України.