Глави 20 розвідок провели таємну зустріч у Сінгапурі - ЗМІ

Високопосадовці 20 найбільших розвідувальних служб світу провели таємну зустріч на полях безпекового саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі. Вони обговорювали, зокрема, війну Росії проти України. РФ присутня не була.

На полях азійського безпекового саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі відбулася таємна зустріч глав близько 20 найбільших розвідувальних служб світу. Про це у неділю, 4 червня, повідомляє міжнародна агенція Reuters із посиланням на п'ять джерел.

За їхніми словами, такі зустрічі організовуються урядом Сінгапуру та проводяться в окремому місці паралельно з самітом уже кілька років поспіль. Раніше про них не повідомлялося.

"Ця зустріч є важливою подією в міжнародному тіньовому порядку денному. З огляду на кількість країн-учасниць, це не фестиваль хитрощів, а скоріше спосіб сприяти глибшому розумінню намірів і кінцевих результатів. Між розвідувальними службами існує "негласний кодекс", згідно з яким вони можуть говорити, коли офіційна відкрита дипломатія ускладнена. Це дуже важливий фактор під час напруженості", - сказав один із співрозмовників видання.

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Розвідники говорили про війну РФ проти України

Хоча про конкретні дискусії в Сінгапурі відомо небагато, війна Росії проти України та транснаціональна злочинність фігурували в переговорах, пише Reuters.

На зустрічі були присутні, зокрема, глави розвідок США, Китаю та Індії. За словами заступника міністра оборони України Володимира Гаврилова, який брав участь в форумі "Діалог Шангрі-Ла", він не був присутній на зустрічі розвідки. Також був відсутній представник Росії.

Джерела агентства зазначили, що тон зустрічі був налаштований на співпрацю і взаємодію, а не на конфронтацію.

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