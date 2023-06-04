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Китай пропонує "всі засоби" для розв'язання війни в Україні

Анастасія Шепелева
39 хв. тому

В кулуарах безпекового форуму в Сінгапурі міністр оборони України провів зустріч з китайським колегою, після якої українська сторона зазначила, що КНР готова до розширення контактів у питанні оборони.

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Міністр оборони Китаю Лі Шанфу на "Діалозі Шангрі-Ла" 4 червня.
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу на "Діалозі Шангрі-Ла" 4 червня.Фото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував своєму українському колезі Олексію Резнікову використати "всі можливі засоби" для завершення російської війни в Україні, повідомляє Bloomberg.

Лі зустрівся з Резніковим та його командою в суботу, 3 червня, в кулуарах азійського безпекового саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі. Як розповів виданню заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, китайська сторона пообіцяла розширити військові комунікації з Києвом.

"Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом. Сподіваюся, що після зустрічі ми побачимо певну динаміку", - сказав він.

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Китай: альянси на кшталт НАТО можуть призвести до конфлікту

Між тим, у неділю, 4 червня, міністр оборони Китаю застеріг на саміті від створення в Азійсько-Тихоокеанському регіоні військових альянсів на кшталт Північноатлантичного альянсу (НАТО), заявивши, що вони занурять регіон у "вир" конфлікту.

Лі не вказав на жодну з країн, втім його коментарі перегукуються з давньою китайською критикою Сполучених Штатів Америки, які прагнуть зміцнити альянси в регіоні, зауважує агентство AFP. 

"Конфлікт між КНР і США був би нестерпною катастрофою"

Крім того, Лі заявив, що конфлікт Китаю зі Сполученими Штатами став би "нестерпною катастрофою" для світу. Він запевнив, що його країна прагне діалогу, а не конфронтації, та додав, що світ достатньо великий для того, щоб КНР і США могли розвиватися разом.

"Зараз відроджується менталітет "холодної війни", що значно збільшує ризики для безпеки. Взаємна повага повинна переважати над залякуванням і гегемонією", - сказав міністр.

Відносини між Вашингтоном і Пекіном дуже напружені, зокрема в питанні Тайваню та американських обмежень на експорт напівпровідникових чипів.

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