Китай пропонує "всі засоби" для розв'язання війни в Україні
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу запропонував своєму українському колезі Олексію Резнікову використати "всі можливі засоби" для завершення російської війни в Україні, повідомляє Bloomberg.
Лі зустрівся з Резніковим та його командою в суботу, 3 червня, в кулуарах азійського безпекового саміту "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі. Як розповів виданню заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов, китайська сторона пообіцяла розширити військові комунікації з Києвом.
"Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським і китайським військовим керівництвом. Сподіваюся, що після зустрічі ми побачимо певну динаміку", - сказав він.
Читайте також: Лі Хуей: Ні Україна, ні Росія не зачинили "міцно" двері для переговорів
Китай: альянси на кшталт НАТО можуть призвести до конфлікту
Між тим, у неділю, 4 червня, міністр оборони Китаю застеріг на саміті від створення в Азійсько-Тихоокеанському регіоні військових альянсів на кшталт Північноатлантичного альянсу (НАТО), заявивши, що вони занурять регіон у "вир" конфлікту.
Лі не вказав на жодну з країн, втім його коментарі перегукуються з давньою китайською критикою Сполучених Штатів Америки, які прагнуть зміцнити альянси в регіоні, зауважує агентство AFP.
"Конфлікт між КНР і США був би нестерпною катастрофою"
Крім того, Лі заявив, що конфлікт Китаю зі Сполученими Штатами став би "нестерпною катастрофою" для світу. Він запевнив, що його країна прагне діалогу, а не конфронтації, та додав, що світ достатньо великий для того, щоб КНР і США могли розвиватися разом.
"Зараз відроджується менталітет "холодної війни", що значно збільшує ризики для безпеки. Взаємна повага повинна переважати над залякуванням і гегемонією", - сказав міністр.
Відносини між Вашингтоном і Пекіном дуже напружені, зокрема в питанні Тайваню та американських обмежень на експорт напівпровідникових чипів.
Читайте також: Глава Пентагону застеріг Китай від війни проти Тайваню