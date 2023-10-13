Глава МЗС Німеччини прибула в Ізраїль на знак солідарності

Бербок прибула до Ізраїлю, аби продемонструвати підтримку країні на тлі нападу бойовиків ХАМАСу. Також із візитом приїдуть міністр оборони США, глави Єврокомісії та Європарламенту.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у п'ятницю, 13 жовтня, прибула з візитом до Ізраїлю на знак підтримки країни на тлі ескалації конфлікту з палестинським радикальним ісламістським рухом ХАМАС, повідомляє агенція dpa.

Перед від'їздом з Берліна Бербок вкотре рішуче засудила напад на Ізраїль з боку бойовиків ХАМАСу. "Ці терористичні атаки знаменують жорстокий перелом. Для людей в Ізраїлі почалася нова ера. Важливо не відводити погляд і називати терор його ім'ям", - наводить слова очільниці німецького МЗС пресслужба відомства.

Окрім політичних переговорів, у програмі візиту Бербок - зустрічі з громадянами Німеччини, зокрема з матір'ю імовірно викраденої бойовиками німецької громадянки Шані Лук. Зустріч має відбутися в другій половині дня в секретному місці, пише агенція.

За словами родини Лук, дівчина знаходиться серед численних заручників, яких бойовики ХАМАСу утримують в Секторі Гази. Її викрали на музичному фестивалі в ізраїльській пустелі Негев. За словами матері, її донька серйозно поранена, але жива.

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Візит Остіна, Фон дер Ляєн та Мецоли

Із візитом в Тель-Авів також прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Як пише Associated Press, він зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, міністром оборони Йоавом Галланом і військовим кабінетом Ізраїлю. Також Остін на власні очі побачить частину американської зброї та безпекової допомоги, яку Вашингтон оперативно надав Ізраїлю в перший тиждень після нападу бойовиків. Днем раніше у Ізраїль приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен.

Крім того, до Ізраїлю сьогодні прибудуть президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та глава Європейського парламенту Роберта Мецола. У них заплановані зустрічі з вищим керівництвом Ізраїлю, повідомляється на сайті ЄК.

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