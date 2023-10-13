Глава МЗС Німеччини прибула в Ізраїль на знак солідарності
Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у п'ятницю, 13 жовтня, прибула з візитом до Ізраїлю на знак підтримки країни на тлі ескалації конфлікту з палестинським радикальним ісламістським рухом ХАМАС, повідомляє агенція dpa.
Перед від'їздом з Берліна Бербок вкотре рішуче засудила напад на Ізраїль з боку бойовиків ХАМАСу. "Ці терористичні атаки знаменують жорстокий перелом. Для людей в Ізраїлі почалася нова ера. Важливо не відводити погляд і називати терор його ім'ям", - наводить слова очільниці німецького МЗС пресслужба відомства.
Окрім політичних переговорів, у програмі візиту Бербок - зустрічі з громадянами Німеччини, зокрема з матір'ю імовірно викраденої бойовиками німецької громадянки Шані Лук. Зустріч має відбутися в другій половині дня в секретному місці, пише агенція.
За словами родини Лук, дівчина знаходиться серед численних заручників, яких бойовики ХАМАСу утримують в Секторі Гази. Її викрали на музичному фестивалі в ізраїльській пустелі Негев. За словами матері, її донька серйозно поранена, але жива.
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Візит Остіна, Фон дер Ляєн та Мецоли
Із візитом в Тель-Авів також прибув міністр оборони США Ллойд Остін. Як пише Associated Press, він зустрінеться з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, міністром оборони Йоавом Галланом і військовим кабінетом Ізраїлю. Також Остін на власні очі побачить частину американської зброї та безпекової допомоги, яку Вашингтон оперативно надав Ізраїлю в перший тиждень після нападу бойовиків. Днем раніше у Ізраїль приїжджав держсекретар США Ентоні Блінкен.
Крім того, до Ізраїлю сьогодні прибудуть президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) та глава Європейського парламенту Роберта Мецола. У них заплановані зустрічі з вищим керівництвом Ізраїлю, повідомляється на сайті ЄК.
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