Глава МЗС Ізраїлю порівняв Ердогана з Саддамом Хусейном

У відповідь на погрози Ердогана "увійти" в Ізраїль, очільник МЗС країни порівняв турецького лідера з іракським диктатором Саддамом Хусейном та нагадав, чим завершилася його доля.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац попередив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про наслідки можливого вторгнення в Ізраїль. "Ердоган іде стопами Саддама Хусейна і погрожує напасти на Ізраїль. Нехай він згадає, що там (в Іраку. - Ред.) сталося і чим усе закінчилося", - написав Кац у соцмережі Х пізно ввечері неділі, 28 липня, проілюструвавши свій допис фотоколажем чинного турецького лідера і колишнього президента Іраку.

Кількома годинами до того турецький президент заявив, що Туреччина може "увійти" в Ізраїль, як вона вже робила в минулому з іншими країнами і територіями. Ердоган не уточнив, яке саме втручання він має на увазі.

"Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не міг робити ці безглузді речі" з Палестинською автономією, заявив він на зборах своєї правлячої "Партії справедливості та розвитку" в місті Різе.

"Так само, як ми увійшли в Карабах, так само, як ми увійшли в Лівію, ми можемо зробити те ж саме з ними (Ізраїлем. - Ред.)", - вказав турецький лідер. "Немає причин, в силу яких ми не можемо цього зробити... Ми повинні бути сильними, щоб мати можливість зробити ці кроки", - додав пізніше очільник Туреччини у телевізійному зверненні.

Від початку воєнної операції ізраїльської армії в Секторі Гази у відповідь на напад палестинського ісламістського руху ХАМАС на Ізраїль, відносини між Ізраїлем і Туреччиною різко погіршилися. Ердоган назвав ХАМАС "визвольною організацією" і порівняв прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху з Адольфом Гітлером.

У середині липня турецький лідер заявив, що його країна більше не погодиться на співпрацю між НАТО та Ізраїлем, доки не буде досягнуто міцного миру на палестинських територіях.

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Повалення режиму Хусейна в Іраку

У 2003 році міжнародна коаліція на чолі зі США вторглася в Ірак. Військова операція призвела до повалення режиму Саддама Хусейна. У грудні 2006-го Хусейна стратили за звинуваченням у масових убивствах шиїтів в іракському місті Ед-Дуджейль у 1982 році.