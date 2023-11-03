Глава МЗС ФРН Бербок закликала Баку і Єреван до примирення

Німеччина та ЄС готові сприяти нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном, зокрема шляхом залучення обох країн до проєкту ЄС Global Gateway.

Німеччина і Європа хочуть "разом із країнами Південного Кавказу працювати над створенням регіону, який подолає тіні минулого і формуватиме інтереси майбутнього для людей". Таку заяву зробила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) перед початком свого дводенного візиту до Вірменії та Азербайджану, у п'ятницю, 3 листопада.

Коментуючи конфлікт двох країн навколо Нагірного Карабаху, який має багаторічну історію, Бербок зазначила, що він завдав величезних ран обом сторонам, однак "у довгостроковій перспективі вони можуть затягнутися". Наразі важливо, "щоб усі, в чиїх руках перебувають ключі до миру, перебороли себе і встали на шлях взаємної довіри", додала вона.

Читайте також: Єреван сподівається на підписання мирної угоди з Баку найближчими місяцями

Запрошення Вірменії та Азербайджану до участі в проєкті Global Gateway

На цьому шляху Німеччина та ЄС загалом готові підтримати Єреван і Баку конкретними ініціативами, наголосила міністерка. Одна з них - заплановане прокладення глибоководного кабелю дном Чорного моря для передачі даних у рамках програми ЄС Global Gateway. За словами Бербок, участь у цьому проєкті могла б зблизити Вірменію та Азербайджан одна з одною, а також з Європою.

Ініціатива Global Gateway передбачає інвестиції в обсязі до 300 мільярдів євро в інфраструктуру країн, що розвиваються, і країн з перехідною економікою. Однією з цілей цієї програми є посилення глобального впливу ЄС. Загальна вартість витрат на прокладання глибоководного кабелю, про який говорила Анналена Бербок, становить 45 мільярдів євро. Майже половину цієї суми готовий узяти на себе Європейський інвестиційний банк.

Очікується, що 3 листопада глава МЗС Німеччини зустрінеться у Єревані зі своїм вірменським колегою Араратом Мірзояном. На 4 листопада заплановані переговори Бербок в Баку з міністром закордонних справ Азербайджану Джейхуном Байрамовим.

Читайте також: Нагірний Карабах-2023: капітуляція невизнаної республіки