Бербок відвідає Вірменію та Азербайджан

Задля зміцнення сталого миру Анналена Бербок відвідає Єреван і Баку, заявив речник МЗС ФРН. Зміцнення довіри та примирення у регіоні мають вирішальне значення, наголошують у Берліні.

Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) відвідає Вірменію та Азербайджан з метою посприяти врегулюванню конфлікту у кавказькому регіоні. Про це повідомив речник МЗС Німеччини в середу, 1 листопада, у Берліні.

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"Німеччина виступає за сталий мир. Зміцнення довіри та примирення в регіоні має вирішальне значення. Метою є всеосяжне мирне врегулювання, щоб вірмени та азербайджанці могли жити у мирі та безпеці в межах своїх держав", - заявив речник, якого цитує інформагенція AFP.

Спочатку Анналена Бербок 3 листопада проведе переговори у Єревані із міністром закордонних справ Вірменії. Вона також відвідає цивільну Європейську спостережну місію та центр прийому біженців із Нагірного Карабаху.

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Наступного дня Бербок прибуде до Баку, де зустрінеться з азербайджанським колегою за посадою, представниками азербайджанського громадянського суспільства та координатором ООН.

Конфлікт навколо Нагірного Карабаху

Азербайджан та Вірменія перебувають у стані ворожнечі вже багато десятиліть. Після розпаду СРСР вони тривалий час не могли врегулювати суперечку навколо Нагірного Карабаху - регіону Азербайджану, населеного переважно етнічними вірменами, який проголосив незалежність від Баку.

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У вересні Азербайджан у результаті бліцкригу повернув Карабах під свій контроль. Відтоді майже всі з близько 120 тисяч етнічних вірмен, які проживали в Нагірному Карабаху, виїхали до Вірменії.