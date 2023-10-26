Єреван сподівається на мир з Баку найближчими місяцями

За словами прем'єра Вірменії Пашиняна, Баку і Єреван досягли угоди про визнання кордонів на основі декларації 1991 року. Він сподівається, що мирний договір вдасться підписати найближчими місяцями.

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян висловив сподівання на підписання мирної угоди з Азербайджаном уже найближчими місяцями. "Зараз ми з Азербайджаном працюємо над проєктом угоди про мир і врегулювання відносин. Сподіваюся, що цей процес успішно завершиться найближчими місяцями", - сказав Пашинян на міжнародному форумі "Шовковий шлях" у Тбілісі в четвер, 26 жовтня.

За словами Пашиняна, Вірменія та Азербайджан досягли угоди про взаємне визнання територіальної цілісності одне одного на основі Алма-Атинської декларації 1991 року, згідно з якою площа Вірменії становить 29 800 квадратних кілометрів, а площа Азербайджану - 86 600 квадратних кілометрів. Мирна угода означатиме і встановлення дипломатичних відносин між двома державами.

Вірменія та Азербайджан протягом десятиліть конфліктували навколо Нагірного Карабаху - бунтівного регіону Азербайджану, населеного переважно етнічними вірменами. У вересні армія Азербайджану провела масштабну блискавичну операцію і повернула Карабах під свій контроль.

"Дорожня карта" нормалізації відносин

19 жовтня Пашинян заявив, що Єреван і Баку за підсумками зустрічей за посередництва Євросоюзу погодили "дорожню карту" нормалізації відносин Вірменії та Азербайджану. Днями в столиці Ірану Тегерані відбулася зустріч міністрів закордонних справ Туреччини, Ірану, Росії, Вірменії та Азербайджану.

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Тим часом у ЄС повідомили, що анонсована на кінець вересня зустріч Пашиняна і президента Азербайджану Ільхама Алієва в Брюсселі не відбудеться, оскільки Алієв послався на брак часу. У цій зустрічі мав брати участь і глава Європейської Ради Шарль Мішель.