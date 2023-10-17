Єреван готовий підписати мирний договір з Баку до кінця року

Прем'єр Вірменії Пашинян заявив про готовність підписати мирний договір з Азербайджаном та розвивати регіональну співпрацю. Єреван також прагне максимально зблизитися з ЄС, наголосив він під час виступу в Європарламенті.

Вірменія готова до кінця 2023 року підписати з Азербайджаном договір про мир та нормалізацію відносин, заявив вірменський прем'єр-міністр Нікол Пашинян під час виступу в Європарламенті у вівторок, 17 жовтня. Він зазначив, що у його країні є достатня політична воля для рішучих зрушень у бік миру.

Пашинян закликав євродепутатів, Євросоюз та його країни активно підтримати мирний процес, щоб "зробити цю можливість реальною". Він вказав на готовність Єревана до обміну затриманими та військовополоненими з Баку, до співпраці у сфері розмінування, відкриття транспортного сполучення всього регіону - як між різними частинами Вірменії, так і з Азербайджаном та іншими сусідніми державами, щоб перетворити країну на "перехрестя світу". Серед умов він назвав "відсутність двозначності" у визнанні території одне одного та делімітацію кордону, що має стати основою для розведення сил та подальшого підписання мирного договору.

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Очікується, що до кінця жовтня у Брюсселі відбудеться зустріч на найвищому рівні між лідерами Вірменії та Азербайджану та головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Про неї було оголошено невдовзі після того, як президент Азербайджану Ільхам Алієв скасував поїздку на саміт Європейської політичної спільноти у Гранаді 5 жовтня. Передбачалося, що там буде підписано спільний меморандум між лідерами двох країн, а також Німеччини, Франції та ЄС. У результаті документ підписали без Алієва.

Максимально можливе зближення з ЄС

Пашинян також заявив про готовність Вірменії до зближення з Європейським Союзом, "наскільки ЄС вважатиме за можливе". Він назвав ЄС головним партнером Вірменії щодо проведення реформ та подякував за допомогу у подоланні гуманітарної кризи, спричиненої масовим переміщенням у країну більшості жителів Нагірного Карабаху. За бездіяльності миротворчої місії Російської Федерації близько 100 000 людей залишили Нагірний Карабах за один тиждень, нагадав прем'єр-міністр.

Нікол Пашинян (л) і Роберта Метсола Фото: Philippe BUISSIN/EP

"Наші міжнародні партнери визнають, що ніколи раніше не бачили, щоб країна приймала сто тисяч біженців і могла розмістити їх усіх, не створюючи таборів для біженців та наметових містечок. Ми змогли це зробити завдяки вірменському народу та демократії", - наголосив Пашинян.

За його словами, жителі Вірменії не чекали на дії уряду, самостійно забезпечивши вимушених переселенців предметами першої необхідності і навіть надавши їм тимчасовий притулок у своїх оселях. Він пояснив, що завдяки демократії Вірменія продовжує демонструвати високі темпи економічного зростання, а добробут її мешканців дозволяє їм надавати допомогу біженцям.

Уряд Вірменії обіцяє виділити близько 100 мільйонів доларів на потреби прибулих з Нагірного Карабаху, але сподівається і на бюджетну підтримку з боку Євросоюзу, зазначив вірменський прем'єр.

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ЄС готовий усебічно підтримувати Вірменію

Вірменія є для ЄС важливим партнером, наголосила голова Європарламенту Роберта Мецола. Вона запевнила Пашиняна у непохитній підтримці незалежності, суверенітету, цілісності та непорушності кордонів Вірменії. "Ми маємо зосередитися на поновленні чесних та справедливих переговорів з усіх невирішених питань з метою укладання мирного договору", - сказала Мецола і зобов'язалася сприяти діалогу під егідою Європейської Ради. На її думку, сторони неодмінно мають розглянути питання делімітації кордону між Вірменією та Азербайджаном, проблеми транспортного сполучення та гуманітарні питання.

Спікерка Європарламенту погодилася, що Вірменії буде потрібна додаткова бюджетна підтримка, та вказала, що існує набір гуманітарних інструментів, які можуть бути використані для захисту насильно переміщених осіб.

Мецола також висловилася за зміцнення двосторонніх відносин ЄС та Вірменії, співпрацю та на підтримку реформ у цій країні.