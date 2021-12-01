Єврокомісія представила глобальну стратегію інвестицій у інфраструктуру

Єврокомісія у середу, 1 грудня, ухвалила стратегію Global Gateway ("Глобальні ворота"), спрямовану на розвиток інфраструктури в усьому світі. Її представили на пресконференції в Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), а також єврокомісари з міжнародних партнерств Ютта Урпілайнен і з сусідства та розширення Олівер Варгеї, повідомляє кореспондент DW.

Згідно зі стратегією, до 2027 року брюссельські чиновники прагнуть залучити на розвиток інфраструктури 300 мільярдів євро.

Global Gateway - відповідь ЄС ініціативі Китаю "Один пояс, один шлях"

"Ми знаємо, що (у світі. - Ред.) є величезна потреба у інвестиціях (...) Коли ж ідеться про можливість вибору інвестицій, то вона відносно обмежена. Ті кілька варіантів, які існують, надто часто містять умови дрібним шрифтом, які призводять до серйозних наслідків - фінансових, політичних або соціальних", - зазначила фон дер Ляєн.

У своєму виступі Китай вона не назвала, але коли її запитали про це, вона назвала Global Gateway "справжньою альтернативою" китайським інвестиціям. Очевидно, що під цим вона мала на увазі ініціативу Пекіна "Один пояс, один шлях".

Читайте також: Дорога в нікуди. Як Чорногорія опинилася в борговій кабалі Китаю

Керівниця Єврокомісії зауважила, що вже багато країн здобули свій досвід з китайськими інвестиціями. "Їм потрібні інші, кращі пропозиції. Вони також мають досвід з нами та знають, що ми прозорі, що (наші проєкти. - Ред.) супроводжуються ефективним управлінням і що після них не залишаться непідйомні борги", - додала вона. Серед переваг європейських інвестицій фон дер Ляєн назвала те, що країни-отримувачі самі визначатимуть, які проєкти їм потрібні.

Інвестиції у інфраструктуру країн "Східного партнерства"

"Глобальні зв'язки для Євросоюзу починаються з країн нашого сусідства", - зазначив єврокомісар з сусідства та розширення Олівер Варгеї. Єврокомісар нагадав, що ЄС уже представив економічні та інвестиційні плани для країн Західних Балкан і політики сусідства . За його словами, вони передусім і спрямовані на укріплення зв'язків як між країнами регіону, так і з ЄС. "Люди, товари, послуги, енергоносії будуть переміщуватися швидше та дешевше", - додав він.

Варгеї навів приклад, що ціль ЄС у шести країнах Західних Балкан - сполучити всі столиці між собою та з ЄС залізницею і автодорогами. А ось інвестиційний план для "Східного партнерства", до якого належить і Україна, передбачає залучення 17 мільярдів євро інвестицій. "Це включає проєкти з цифрової інфраструктури, такі як прокладання оптоволоконного кабелю дном Чорного моря чи лінія електропередач, яка зв'яже Грузію та Кавказ із ЄС, або розвиток високошвидкісного доступу до інтернету в регіоні", - розповів Варгеї.

Читайе також: Небезпечна гра: навіщо Україна "заграє" з Китаєм?

300 мільярдів євро на інвестиції у інфраструктуру в усьому світі

Інвестиції у сумі 300 мільярдів євро в рамках Global Gateway Єврокомісія планує залучити завдяки грантам, позикам, гарантіям і підтримці Євросоюзу. 135 мільярдів євро у ЄС хочуть залучити завдяки новому інструменту - Європейському фонду сталого розвитку плюс. Задля цього ЄС разом з Європейським інвестиційним банком планують надати 40 мільярдів євро гарантій. Ще 18 мільярдів євро становитимуть гранти за програмами зовнішньої допомоги ЄС. Додаткові 145 мільярдів інвестицій планують зробити можливими завдяки коштам від європейських фінансових організацій.

Ці гроші надаватимуться не без умов. Ідеться, зокрема, про дотримання демократичних стандартів і верховенства права. Серед іншого, проєкти повинні будуть відповідати пріоритетам ЄС, передусім зеленій і цифровій трансформаціям.