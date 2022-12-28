Глава Мюнхенської конференції підтримав ідею мирного саміту

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен вважає, що генсек ООН має переконати країни, які ще не визначилися, посилити дипломатичний тиск на Росію.

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Гойсґен (Christoph Heusgen) привітав українську пропозицію щодо проведення мирного саміту. Про це він заявив у ефірі Deutschlandfunk у середу, 28 грудня

Гойсґен зазначив, що "добре залучити до гри" Організацію Об'єднаних Націй і зробити все можливе, щоб знайти мирне вирішення російської агресивної війни. "Хоча Росія має великий вплив через право вето в Раді Безпеки, це не означає, що ООН не може нічого досягти", - наголосив він.

Як приклад Гойсґен навів зернову угоду, переговори щодо якої вів генеральний секретар ООН Гутерріш. "Але Гутерріш міг би зробити більше", - наголосив Гойсґен. На його думку, генсек ООН має переконати країни, які ще не визначилися, посилити дипломатичний тиск на Росію.

Мирний саміт з ініціативи України

Напередодні в інтерв'ю АР глава МЗС України Дмитро Кулебазаявив, що Київ хоче протягом найближчих місяців провести мирний саміт на майданчику ООН. За його словами, український уряд хотів би провести форум до кінця лютого, а головою має стати генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Відповідаючи на запитання про те, чи запрошувати Росію на цей саміт, Кулеба зазначив, що спочатку має відбутися міжнародний трибунал щодо воєнних злочинів росіян.

У ООН вважають, що у мирному саміті має брати участь Росія

В Організації Об'єднаних Націй стримано прокоментували цю ініціативу Києва щодо української формули миру.

"Як генеральний секретар (генсек ООН Антоніу Гутерріш - Ред.) неодноразово говорив у минулому, він може бути посередником тільки в тому разі, якщо всі сторони хочуть, щоб він був посередником", - заявила помічниця прессекретаря ООН Флоренція Сото Ніно-Мартінез, передає АР.

Формула миру для України

Уперше про плани проведення саміту, присвяченому формулі миру, запропонованій Україною, в середині грудня повідомив президент України Володимир Зеленський.

Цю формулу президент України вперше представив на засіданні Генеральної асамблеї ООН у вересні, а пізніше розширив на саміті Великої двадцятки (G20) у листопаді. Вона складається з десяти пунктів, які стосуються наступних напрямів: радіаційна і ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення полонених і депортованих громадян, відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації, фіксація закінчення війни.