Гітару Маккартні продано на аукціоні на підтримку України

На аукціоні в Нью-Йорку продали гітари Gibson, пофарбовані у кольори українського прапора. Зібрані кошті підуть на гуманітарну допомогу постраждалим від агресії РФ українцям.

Декілька спеціально виготовлених гітар, на яких грали такі музиканти, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) та члени гурту Rolling Stones, продано в суботу, 12 листопада, на аукціоні в Нью-Йорку на підтримку постраждалих у війні Росії проти України.

Інструменти, створені виробником гітар Gibson, пофарбовані у кольори українського прапора, на них різні малюнки: білі голубки з оливковими гілками, символ миру (peace) та інші, а також автографи виконавців. На аукціоні продавались і книги з автографами.

За даними аукціонного дому Julien's , продаж інструмента, з яким Маккартні виступив улітку, приніс 77 тисяч доларів. Гітара Слеша пішла з молотка за 31 тисяч доларів, а мексиканської поп-рок-групи Maná - понад 11 тисяч доларів.

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Кошти на гуманітарну допомогу

Крім проведення аукціону, Gibson запустила продаж футболок Guitars For Peace. Кошти, отримані від реалізації гітар і футболок, будуть передані на надання негайної гуманітарної допомоги в Україні через британське об'єднання благодійних організацій "Комітет з надзвичайних ситуацій". "Частина коштів також буде використана для відновлення музичних програм в Україні, коли закінчиться конфлікт", - йдеться в повідомленні про захід.

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Пол Маккартні підтримує Україну

На тлі війни російської агресії Пол Маккартні неодноразово підтримував Україну. Зокрема він виходив на сцену з українським прапором: вперше це сталося у червні на концерті в США, з якого розпочалося його світове турне. На іншому концерті у Сполучених Штатах музикант грав на гітарі, розфарбованій у синій та жовтий кольори.