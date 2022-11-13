Музикант Пол Маккартні продав гітару для збору коштів на гуманітарну допомогу українцям.Фото: Mj Kim/Mpl Communications/PA/dpa/picture alliance
СуспільствоУкраїна
Гітару Маккартні продано на аукціоні на підтримку України
Степан Смишляєв
1 год. тому
На аукціоні в Нью-Йорку продали гітари Gibson, пофарбовані у кольори українського прапора. Зібрані кошті підуть на гуманітарну допомогу постраждалим від агресії РФ українцям.
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Декілька спеціально виготовлених гітар, на яких грали такі музиканти, як Пол Маккартні, Сол Гадсон (Слеш) та члени гурту Rolling Stones, продано в суботу, 12 листопада, на аукціоні в Нью-Йорку на підтримку постраждалих у війні Росії проти України.
Інструменти, створені виробником гітар Gibson, пофарбовані у кольори українського прапора, на них різні малюнки: білі голубки з оливковими гілками, символ миру (peace) та інші, а також автографи виконавців. На аукціоні продавались і книги з автографами.
За даними аукціонного дому Julien's, продаж інструмента, з яким Маккартні виступив улітку, приніс 77 тисяч доларів. Гітара Слеша пішла з молотка за 31 тисяч доларів, а мексиканської поп-рок-групи Maná - понад 11 тисяч доларів.
Крім проведення аукціону, Gibson запустила продаж футболок Guitars For Peace. Кошти, отримані від реалізації гітар і футболок, будуть передані на надання негайної гуманітарної допомоги в Україні через британське об'єднання благодійних організацій "Комітет з надзвичайних ситуацій". "Частина коштів також буде використана для відновлення музичних програм в Україні, коли закінчиться конфлікт", - йдеться в повідомленні про захід.
На тлі війни російської агресії Пол Маккартні неодноразово підтримував Україну. Зокрема він виходив на сцену з українським прапором: вперше це сталося у червні на концерті в США, з якого розпочалося його світове турне. На іншому концерті у Сполучених Штатах музикант грав на гітарі, розфарбованій у синій та жовтий кольори.
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